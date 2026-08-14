Збільшення зарплати не позбавляє права на субсидію: пояснення

Гроші в руках на тлі платіжок. Фото: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Підвищення зарплати — завжди приємна новина, особливо на тлі постійного зростання цін. Але для отримувачів субсидії є деякі "підводні камені". Справа у тому, що збільшення доходу впливає на розмір допомоги. ЇЇ можуть зменшити, а за певних умов — і зовсім припинити. Водночас сама надбавка до зарплати не позбавляє права на субсидію автоматично: усе залежить від доходу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Кadroland.

Як підвищення зарплати може вплинути на субсидію

Житлова субсидія залежить від середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Заробітна плата входить до цього доходу. Тому після підвищення окладу можливі різні ситуації.

Якщо дохід зріс незначно, людина, найімовірніше, продовжить отримувати субсидію. Водночас її розмір може стати меншим.

Якщо ж дохід суттєво збільшився, субсидію можуть значно зменшити або взагалі припинити, якщо за результатами розрахунку домогосподарство вже вважається таким, що може самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги.

Тобто важливий не сам факт підвищення окладу, а те, як змінився загальний дохід домогосподарства.

Коли Пенсійний фонд переглядає субсидію

Пенсійний фонд двічі на рік — у березні та серпні — автоматично переглядає розмір житлової субсидії. Якщо середньомісячний сукупний дохід домогосподарства збільшився або зменшився більш ніж на 50%, проводиться автоматичний перерахунок без необхідності додатково звертатися громадянину.

Тому після підвищення зарплати працівнику не потрібно самостійно відмовлятися від субсидії. Її розмір визначатимуть за встановленими правилами залежно від доходів домогосподарства.

Чи може працівник відмовитися від підвищення

Саме через отримання субсидії працівник не має підстав вимагати, щоб йому не підвищували оклад. Закон не забороняє підвищувати оклади працівникам, які отримують субсидію. Так само роботодавець не зобов'язаний враховувати наявність у працівника субсидії, коли визначає розмір заробітної плати.

Право на субсидію є питанням взаємовідносин працівника з Пенсійним фондом, а не роботодавця.

Як правило, оклади або тарифні ставки підвищують одразу для всіх працівників за відповідними посадами, а не для конкретних людей. Тому наявність у працівника субсидії не є підставою для того, щоб залишати йому старий оклад.

Що робити, якщо через підвищення доходу субсидія зменшиться

Працівнику варто враховувати, що збільшення зарплати може вплинути на розмір державної допомоги. Але це не означає, що підвищення окладу автоматично позбавляє його субсидії.

Якщо після зміни доходу виникнуть обставини, які впливають на право на субсидію або її розмір, про них потрібно своєчасно повідомляти Пенсійний фонд.

Несвоєчасне повідомлення про такі обставини може призвести не лише до зміни розміру допомоги, а й до необхідності повернути державі кошти, які були отримані без відповідного права.

Чи можна працювати менше

Щоб уникнути непорозумінь із субсидією після підвищення заробітку, працівнику може бути доцільно оформити неповну зайнятість. У такому разі він може отримувати ті самі кошти, що й раніше, але працювати менше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть отримати субсидію на придбання твердого пічного палива для опалення житла. Зокрема, допомогу розраховують із норми до 2 тонн палива на домогосподарство за граничної вартості 4 600 гривень за тонну, а фактична сума залежить від доходів родини.

Також Новини.LIVE писали, що українцям можуть призначити субсидію у розмірі 0 гривень, і це не означає автоматичну відмову в допомозі. Розмір виплати можуть переглянути під час наступного перерахунку, якщо зміняться доходи родини, тарифи або склад домогосподарства.