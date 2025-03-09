У компанії Visa проінформували щодо збоїв платежів

Розрахунок карткою Visa. Фото: Visa

В Україні вранці у неділю, 9 березня, фіксувалися проблеми з оплатою банківськими картками, які обслуговуються платіжною системою MasterCard. Водночас у Visa не фіксують проблем з операціями.

Про це пише ЕП з посиланням на коментар пресслужби компанії.

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Робота платіжної системи Visa

"У зв'язку з розповсюдженням інформації у ЗМІ про перебої в безготівкових оплатах повідомляємо, що проблеми в обробці платежів на стороні Visa відсутні", — зазначили в компанії.

Там уточнили, що потужності Visa обробляють транзакції українців безперебійно і в повному обсязі.

Відомо, що вранці служба підтримки Monobank повідомляла про проблеми в транзакціях з картками MasterCard.

"Через це спостерігаються проблеми з переказами, може відбуватися скасування операцій, та оплатами картками цієї платіжної системи", — йдеться у повідомленні.

Відновлення роботи MasterCard

Станом на 15:20 платіжна система MasterCard відновила роботу після збою й працює в звичайному режимі.

Нагадаємо, фінтех-компанія з Великої Британії Revolut анонсувала старт своєї діяльності в Україні.

Крім того, ми писали, що у застосунку Monobank з’явилося оновлення, яке пришвидшує авторизацію користувачів.