В компании Visa проинформировали относительно сбоев платежей

Расчет карточкой Visa. Фото: Visa

В Украине утром в воскресенье, 9 марта, фиксировались проблемы с оплатой банковскими картами, которые обслуживаются платежной системой mastercard. В то же время в Visa не фиксируют проблем с операциями.

Об этом пишет ЭП со ссылкой на комментарий пресс-службы компании.

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Работа платежной системы Visa

"В связи с распространением информации в СМИ о перебоях в безналичных оплатах сообщаем, что проблемы в обработке платежей на стороне Visa отсутствуют", — отметили в компании.

Там уточнили, что мощности Visa обрабатывают транзакции украинцев бесперебойно и в полном объеме.

Известно, что утром служба поддержки Monobank сообщала о проблемах в транзакциях с картами MasterCard.

"Из-за этого наблюдаются проблемы с переводами, может происходить отмена операций, и оплатами картами этой платежной системы", — говорится в сообщении.

Восстановление работы MasterCard

По состоянию на 15:20 платежная система MasterCard возобновила работу после сбоя и работает в обычном режиме.

Напомним, финтех-компания из Великобритании Revolut анонсировала старт своей деятельности в Украине.

Кроме того, мы писали, что в приложении monobank появилось обновление, которое ускоряет авторизацию пользователей.