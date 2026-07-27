Що робити, якщо банкомат "з'їв" гроші: як повернути кошти

Людина з рюкзаком дивиться на банкомат, рука засовує картку в термінал. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Гроші з картки списано, а готівка так і залишилась всередині апарата. Подібні форс-мажори трапляються значно частіше, ніж здається. Банківські форуми налічують не один десяток скарг з подібними проблемами.

Чому технічні термінали "проковтують" готівку та як правильно діяти просто біля апарата розповів фінансовий портал "finance.ua", передає Новини.LIVE.

Причини "ковтання" готівки

Попри високу точність датчиків, банкомати та термінали все одно залишаються складними механічними пристроями. Найчастіше збої трапляються з декількох причин:

деформована чи порвана купюра блокує внутрішній механізм;

раптовий стрибок напруги, зникнення живлення чи втрата зв’язку з сервером перериває сесію;

коли внутрішні касети апарата заповнені вщент, прийом блокується.

Перші дії біля банкомату

Найголовніше — діяти спокійно та не йти геть від банкомату одразу після збою:

Іноді системі потрібно трохи більше часу для завершення сесії або повернення купюр. Необхідно трохи зачекати. Зробіть чітке фото екрана з помилкою або обов'язково заберіть чек. Занотуйте номер терміналу та місцезнаходження. Номер банкомату є на корпусі. Одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого банку та повідомте оператора про всі детали невдалої операції. Переконайтеся, що ваше звернення оператор зафіксував, продиктувавши вам номер заявки.

Чи повернуть гроші одразу після звернення

Банк не може повернути кошти, повіривши лише словам клієнта. Тому для перевірки всіх фактів може знадобитись певний час. Відмовити у поверненні коштів можуть лише:

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тоді, коли інкасація не виявила "зайвої" готівки в банкоматі;

система свідчить про успішну видачу або зарахування коштів;

клієнт звернувся через надто довгий час.

Як вберегти свої кошти від "збою"

не вносьте великі суми однією пачкою. Краще розбити на декілька платежів;

розправте пом'яті краї та не кладіть у купюроприймач вологі чи надірвані банкноти;

користуйтесь терміналами у відділеннях банку. У разі збою працівники банку зможуть одразу зафіксувати випадок.

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