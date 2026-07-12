ПриватБанк дозволяє знімати готівку без картки: що потрібно знати про послугу

Чоловік біля банкомату ПриватБанка, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Банківські картки ПриватБанку мають чіпи, які забезпечують безконтактну оплату в магазинах. Так, під час покупки товарів людина просто прикладає картку до терміналу, а гроші з картки списуються автоматично. Та іноді можуть виникати ситуації, коли терміново потрібна готівка, а картка залишилася вдома. Цю проблему у ПриватБанку розв'язали просто: запустили функцію зняття грошей без картки.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Як зняти гроші без картки у банкоматі через Приват24

Для цього, як зазначається на сайті ПриватБанку, потрібно авторизуватися у програмі Приват24, після чого:

відкрити меню Сервіси, перейти у Послуги й обрати Зняття готівки;

вказати, яка сума потрібна, натиснути Продовжити й ввести ПІН-код картки;

просканувати QR-код на головному екрані банкомата;

забрати готівку, яку видав банкомат.

Як зняти готівку без картки у банкоматі через QR-код

Процедура є наступною:

клієнт відкриває додаток Приват24 й сканує QR-код;

обирає картку, з якої хоче зняти гроші;

вводить потрібно суму і вказує ПІН-код до своєї картки;

забирає готівку.

Як зняти гроші без картки у банкоматі за номером телефона

Ця функція доступна у банкоматах ПриватБанку. Обрати її можна головному екрані пристроя, якщо клікнути на "Зняття без картки". Далі потрібно вказати свій фінансовий й відповісти на дзвінок з банку. Потім:

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вводите останню цифру номера, з якого надійшов дзвінок;

обираєте картку, з якої потребно зняти готівку й вводите суму;

вказуєте PIN-код своєї картки й отримуєте гроші.

Як зняти гроші без картки у касі ПриватБанку

Готівку можна отримати у будь-якому відділенні банку, якщо маєте при собі свій фінансовий номер телефону. Касир попросить номер картки та запропонує пройти ідентифікацію, відповівши на дзвінок від банку.

Раніше Новини.LIVE писали, що ПриватБанк виплачує до 30 000 гривень винагороди за грошові перекази через Western Union на картки Mastercard. Спробувати отримати гроші клієнти можуть до серпня 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що отримати грошовий переказ з-за кордону клієнти ПриватБанку можуть через сервіс Paysera. Інтеграція PrivatMoney у Paysera удосконалить операції з відправлення та зарахування грошей.