Переселенцям затримують виплати — які причини та що робити

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Наразі в Україні спостерігається зростання скарг на затримки у виплатах, що викликає занепокоєння серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Затримки виплат переселенцям зумовлені технічними проблемами, але кожен, хто має право на допомогу, обов’язково її отримає.

Про це розповідає OBOZ.UA.

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Куди звертатися в разу затримки виплат

Вказується, що затримки можуть тривати до місяця, що викликає занепокоєння серед тимчасово переміщених осіб. Однак ці затримки є лише тимчасовою проблемою.

Якщо виплати не надходять протягом місяця, рекомендується вжити активних заходів:

Зателефонувати на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15-48.

Зв'язатися з офісом уповноваженого з питань ВПО за телефоном +38 (066) 813-62-39.

Також можна звернутися до місцевого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до управління соціального захисту.

Чому можуть затримати допомогу

Після звернення буде проведено перевірку даних, і у разі виявлення технічних проблем вжито необхідних заходів для їх усунення. Затримка виплат, як правило, не означає втрату допомоги. Однак виплати можуть бути припинені, якщо:

особа або сім'я має дохід понад 9444 грн на одного члена сім'ї;

переселенці володіють автомобілем віком до 5 років або здійснили покупку на суму понад 100 000 грн;

сім'я має житло на безпечній території площею не менше 13,65 м² на одного члена сім'ї.

Також виплати можуть бути зупинені для осіб, які повернулися до своїх домівок на тимчасово окупованих територіях, а також для тих, хто не зареєструвався в службі зайнятості, перебуваючи в працездатному віці.

Кому продовжать виплати

Допомога для внутрішньо переміщених осіб продовжується для тих, хто відповідає таким критеріям:

Сім'ї з дітьми до 14 років, які живуть у зонах бойових дій або в населених пунктах, де школи функціонують у дистанційному або змішаному форматі.

Сім'ї з дітьми до 18 років з інвалідністю або тяжкохворими дітьми.

Вагітні жінки, починаючи з 30-го тижня вагітності.

Сім'ї, в яких є особи з інвалідністю першої групи або ті, хто доглядає за немічними.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні значно скорочуються виплати для внутрішньо переміщених осіб через обмежене фінансування у бюджеті на 2025 рік. У Кабінеті Міністрів та Верховній Раді закликають змінити критерії надання допомоги, адже чинні умови не враховують потреб багатьох переселенців.

Також ми писали, що народний депутат України Віталій Войцехівський заявив, що основна частина внутрішньо переміщених осіб зараз перебувають за межею бідності. Аби захистити таких людей, створили спеціальну комісію.