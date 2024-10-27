Переселенцам задерживают выплаты — какие причины и что делать

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сейчас в Украине наблюдается рост жалоб на задержки в выплатах, что вызывает беспокойство среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Задержки выплат переселенцам обусловлены техническими проблемами, но каждый имеющий право на помощь обязательно ее получит.

Об этом рассказывает OBOZ.UA.

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Куда обращаться в случае задержки выплат

Указывается, что задержки могут продолжаться до месяца, что вызывает беспокойство среди временно перемещенных лиц. Однако эти задержки лишь временная проблема.

Если выплаты не поступают в течение месяца, рекомендуется принять активные меры:

Позвонить по телефону на горячую линию Минреинтеграции по номеру 15-48.

Связаться с офисом уполномоченного по вопросам ВПЛ по телефону +38 (066) 813-62-39.

Также можно обратиться в местный Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или в управление социальной защиты.

Почему могут задержать помощь

После обращения будет проведена проверка данных, и в случае выявления технических проблем приняты необходимые меры для их устранения. Задержка выплат, как правило, не означает потерю пособия. Однако выплаты могут быть прекращены, если:

лицо или семья имеет доход более 9444 грн на одного члена семьи;

переселенцы владеют автомобилем в возрасте до 5 лет или совершили покупку на сумму свыше 100 000 грн;

семья имеет жилье на безопасной территории площадью не менее 13,65 м2 на одного члена семьи.

Также выплаты могут быть остановлены для лиц, вернувшихся в свои дома на временно оккупированных территориях, а также для тех, кто не зарегистрировался в службе занятости, находясь в трудоспособном возрасте.

Кому продолжат выплаты

Помощь для внутренне перемещенных лиц продолжается для тех, кто отвечает следующим критериям:

Семьи с детьми до 14 лет, проживающие в зонах боевых действий или в населенных пунктах, где школы функционируют в дистанционном или смешанном формате.

Семьи с детьми до 18 лет с инвалидностью или тяжелобольными детьми.

Беременные женщины, начиная с 30-й недели беременности.

Семьи, в которых есть лица с инвалидностью первой группы или ухаживающие за немощными.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине значительно сокращаются выплаты для внутренне перемещенных лиц из-за ограниченного финансирования в бюджете на 2025 год. В Кабинете министров и Верховной Раде призывают изменить критерии оказания помощи, ведь действующие условия не учитывают потребности многих переселенцев.

Также мы писали, что народный депутат Украины Виталий Войцеховский заявил, что основная часть внутренне перемещенных лиц сейчас находятся на грани бедности. Чтобы защитить таких людей, была создана специальная комиссия.