Виплати ВПО — допомогу планують скоротити в 2025 році

Гаманець в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні значно скорочуються виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) через обмежене фінансування у бюджеті на 2025 рік. У Кабінеті Міністрів та Верховній Раді закликають змінити критерії надання допомоги, адже чинні умови не враховують потреб багатьох переселенців.

Про це розповів голова тимчасової спеціальної комісії ВР з питань захисту прав ВПО Павло Фролов у коментарі ЗМІ, повідомляє OBOZ.UA.

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Детальніше про скорочення виплат

У бюджеті на 2025 рік заплановано скорочення фінансування для внутрішньо переміщених осіб на 9,1 млрд гривень порівняно з минулим роком. Як зазначив Фролов, кількість громадян, яких примусово евакуюють з прифронтових і небезпечних регіонів, зростає через загрозу бойових дій, що робить зниження підтримки для ВПО ще більш суперечливим.

У проєкті бюджету на 2025 рік на підтримку внутрішньо переміщених осіб передбачено 48,5 млрд гривень, що значно менше за виділені 57,6 млрд у 2024 році. Нині допомогу отримує трохи більше мільйона осіб, хоча на початку 2024 року їх було близько 2,5 млн. Таке скорочення пояснюється новими критеріями виплат, які позбавили значну частину переселенців права на державну підтримку.

Нардеп зазначив, що затверджений урядом критерій доходу є несправедливим.

"Якщо дохід родини перевищує 9444 гривні на місяць, вона втрачає право на отримання виплат. Проте це нереалістична сума для того, щоб забезпечити мінімальні потреби в житлі та продуктах, особливо якщо це одинока особа", — сказав він.

Окрім ліміту за доходом, уряд додав новий критерій для отримання виплат внутрішньо переміщеним особам — відсутність депозиту понад 100 тисяч гривень. Це рішення викликало чимало критики, оскільки не враховує реальні обставини переселенців. Наприклад, депозит може бути спадщиною, до якої особа поки не має доступу, або ж заощадженням на лікування при серйозній хворобі.

"Якщо людина серйозно захворіла, такі заощадження розчиняться вмить на ліки", — сказав депутат, підкреслюючи несправедливість таких обмежень.

Щоб захистити внутрішньо переміщених осіб від надмірних обмежень, спеціальна комісія Верховної Ради розробила законопроєкт №10382. Він пропонує переглянути умови виплат і встановити справедливіші критерії. Однак, за словами Фролова, головною перешкодою для ухвалення законопроєкту залишається його внесення до порядку денного пленарного засідання парламенту.

Депутати неодноразово зверталися до Кабміну із запитами щодо винесення законопроєкту №10382 на голосування, проте він досі не розглядався. Голова тимчасової слідчої комісії наголошує на складній ситуації з бюджетом і зауважує, що за неможливості ухвалити законопроєкт будуть потрібні невідкладні заходи для перегляду чинних умов, аби забезпечити захист ВПО, які перебувають у найважчих обставинах.

На сьогодні виплати від Міністерства соціальної політики доступні лише переселенцям із зон бойових дій або тим, чиє житло було зруйноване чи пошкоджене. Інші переселенці, навіть якщо вони не мають засобів для проживання, змушені самостійно знаходити ресурси для виживання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабмін затвердив експериментальний проєкт щодо надання субсидій для ВПО на оплату оренди житла. Ця ініціатива спрямована на підтримку переселенців, полегшуючи їхні витрати на проживання.

Також ми розповідали, що народний депутат України Руслан Горбенко сказав, що держава не зможе забезпечити всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО) житлом. Однак людям будуть допомагати завдяки ваучерам.