Урожай в 2025 году — что известно о ходе посевной кампании

Трактор в поле. Фото: УНИАН

В Украине уже началась посевная кампания-2025. В этом году товаропроизводители планируют делать акцент на культурах, ценовая позиция которых в прошлом году была лучше. Например, уменьшатся посевные площади под сою, поскольку цена на культуру в 2024-м была не такой большой за счет количества, которое было предложено на рынке.

О том, каким будет новый сезон для украинских аграриев рассказал в эфире Новини.LIVE председатель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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Каким будет новый посевной сезон в Украине

По его словам, озимыми культурами в 2025 году аграрии хотят засеять 5-7 млн гектаров земли. Этот план, как отметил Марчук, будет выполнен.

"Традиционные культуры, которые будут сеяться, — мало что изменится с предыдущим годом: подсолнечник, кукуруза, и даже в этом сезоне отмечается увеличение посева яровой пшеницы. Это не совсем характерно, но ценовая позиция в мире диктует условия, поэтому рынок реагирует для того, чтобы зарабатывать средства", — рассказал он.

Марчук также отметил, что товаропроизводители уже засеяли яровыми культурами более 500 тысяч гектаров, хотя старт посевной кампании нельзя назвать благоприятными из-за недостатка влаги в почве.

"Это еще фактически нам с осени 2024 года перешло, ведь тогда посев озимых культур заканчивался в ноябре. Это не характерно для таких поздних работ, а бесснежная зима привела к тому, что на полях просто банально не хватало влаги", — пояснил он.

Осадки, которые сейчас фиксируются на территории Украины, частично ситуацию улучшают. Но, например, в юго-восточных регионах у товаропроизводителей все равно сохраняется проблема с дефицитом влаги.

"Поэтому, в принципе, работы продолжаются. Будем надеяться, что от запланированных 23 миллиона в целом зерновых, озимых и яровых культур будет выполнено в полную меру", — подчеркнул председатель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Ранее стало известно, что Европейский Союз планирует отказаться от беспошлинной торговли с Украиной. Об отмене соглашения могут объявить до 5 июня 2025 года.

Также мы рассказывали об экспорте зерновых культур в этом году. Так, по данным Минагро, в марте аграрии отгрузили более 3 млн продукции.