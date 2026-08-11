Зарплати зросли: де саме і кому зараз платять на 47% більше

Працівник на будівництві, гроші у гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Українські роботодавці продовжують підвищувати заробітну плату на тлі кадрового дефіциту, продиктованого воєнним станом та загальною мобілізацією в країні. Більшість компаній переглядають оплату праці, щоб утримати кваліфікованих працівників.

Такі підсумки опитування "OLX Робота" та Європейської Бізнес Асоціації (EBA), передають Новини.LIVE.

Як змінились зарплати в Україні у 2026 році

В оприлюдненому дослідженні експерти порівняли оцінки роботодавців та працівників у питанні динаміки підвищення зробітної плати, а також ситуації з оплатою праці у різних куточках країни і сферах.

Зокрема, у "OLX Робота" пояснюють підвищення зарплат кадровою нестачею, адже роботодавці мусять конкурувати за кваліфікованих працівників, зокрема у дефіцитних професіях.

Там зауважили, що ринок праці харакетризується тим, що роботодавці змушені частіше переглядати рівень зарплат тим, кого особливо бракує: найшвидше суми зростають не для високооплачуваних професій, а для простих робітничих спеціальностей.

У яких регіонах найбільше зростають зарплати

Як свідчить дослідження, загальна картина середніх зарплат на ринку праці є підтвердженням тенденції до підвищення оплати праці, проте темпи різні по країні. Найочевидніше зростання зафіксували у таких регіонах:

у Кіровоградському — до 22,5 тис. грн (на 29%);

у Львівському — до 33,5 тис. грн (на 26%);

у Херсонському — до 18,5 тис. грн (на 23%);

у Дніпропетровському — до 24,4 тис. грн (на 22%);

у Вінницькому — до 26,5 тис. грн (на 22%).

Водночас, дуже повільна динаміка зростання середньої оплати праці у таких областях:

у Чернівецькій — на 7%;

у Миколаївській — на 10%;

у Донецькій — по 11%;

у Хмельницькій — по 11%;

у Полтавській — на 13%.

Кому зараз найактивніше підвищують зарплати

Дослідження вказує на те, що розмір доходів залежить не тільки від регіонального фактору, а й від конкретних професій. Зокрема, на початку літа найвище зростання середньої зарплати було переважно серед робітничих спеціальностей. Тоді зафіксували такі медіанні суми за професіями:

штукатурів — 73 500 грн;

плиточників — 70 000 грн;

фасадників — 70 000 грн;

далекобійників — 65 000 грн;

мулярів — 65 000 грн;

рихтувальників — 60 000 грн;

будівельників — 50 000 грн.

За даними фахівців, за останній рік найбільше зарплата зросла у плиточників — на 47%. Окрім того, суттєво підскочив показник:

у підсобників (+44%, до 32 500 грн);

у секретарів (+38%, до 21 000 грн);

в HR-спеціалістів (+37%, до 34 300 грн);

в агрономів (+35%, до 35 000 грн).

Проте в частини професій зарплати знизилися. Така тенденція в оплаті праці спостерігається:

у комплектувальників — на -8%;

у сторожів — на -5%;

у хатніх робітниць — на 4%;

у керівників відділів продажів — на 3%.

Незначне скорочення середньої зарплати спостерігається:

у косметологів — на -2,5%;

у фармацевтів — на -2%;

у системних адміністраторів — на -1%.

Скільки роботодавців підтримали тенденцію зростання зарплат

За даними дослідження, різниця між оцінками роботодавців і працівників вказує на те, що номінальне підвищення заробітної плати не завжди означає відчутне зростання доходу для працівників. За останній рік більшість роботодавців (72% компаній) так переглянули оплату праці:

25% компаній підвищили зарплати до 10%;

30% — на 11–20%;

17% — на понад 21%.

При цьому 23% — залишили колишній рівень оплати праці, а 5% — скоротили зарплати.

Водночас працівники назвали дещо інші дані:

22% опитаних заявили про підвищення зарплати до 10%;

12% — про зростання на 11–20%;

4% працівників — про збільшення доходу на понад 21%.

Більш ніж половина опитаних повідомили, що зростання зарплати не відчули, а 10% заявили про її скорочення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли передбачена вихідна допомога на роботі. Йдеться про державну гарантію у вигляді грошової виплати для працівників. Її надають у день звільнення як матеріальну підтримку. У деяких випадках передбачається нарахування вихідної допомоги у сумі не меншій за середню місячну зарплату.

Ще Новини.LIVE писали про те, як змінилась оплата праці у центральних органах судової гілки. За даними Міністерства фінансів, найбільші зарплати нараховує Верховний Суд. За останні шість місяців року судді стали отримувати на 140 000 грн більше, адже показник зріс до 446 720 грн. У загальному середня винагорода підвищилась на 29 850 грн (на 23,7%).