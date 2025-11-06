Відео
Зарплати викладачів університетів можуть зрости — як і коли

Зарплати викладачів університетів можуть зрости — як і коли

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 14:30
Оновлено: 14:19
Зарплати викладачів вузів в Україні — як можуть підвищитися оклади у 2026 році
Жінка в кабінеті з паперами. Фото: Freepik

З 2026 року коло отримувачів підвищених заробітних плат в освітній сфері пошириться на викладачів закладів вищої освіти та фахових коледжів. Відповідні зміни затверджені у проєкті Державного бюджету на наступний рік, підготовку якого до другого читання завершив український уряд.

Про те, як можуть змінитись зарплати викладачів, розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Детальніше про підвищення окладів викладачів вузів у 2026 році

За інформацією глави Кабінету міністрів Юлії Свириденко, уряд завершив підготовку проєкту "головного кошторису" країни на наступний рік для розгляду у Верховній Раді України (ВРУ) у другому читанні. Він передбачає внесення змін у питанні оплати праці викладачів вищих навчальних закладів.

Відповідну пропозицію ініціювали спільно керівник Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та голова парламенту Руслан Стефанчук.

Згідно з поправками до законопроєкту, підвищені виплати почнуть отримувати не лише вчителі шкіл, а й викладачі університетів.

Очільник профільного комітету пояснював, що внесені пропозиції до проєкту закону "Про бюджет-2026" передбачають ставки, що відповідають, зокрема нормам ст. 61 закону "Про освіту". 

Передбачалися до затвердження такі базові оклади без надбавок:

  1. Асистентам/викладачам — у розмірі 30 тис. грн.
  2. Старшим викладачам — у розмірі 33 тис. грн.
  3. Доцентам — у розмірі 36,3 тис. грн.
  4. Професорам — у розмірі 39,93 тис. грн.

Індивідуально до окладів будуть призначені стандартні надбавки (за ступінь, звання та стаж). Відповідну модель прорахували для бюджету і вона готова до реалізації.

Ініціатори заклали новий принцип визначення розміру оплати праці для викладачів університетів: вища кваліфікація та професійна майстерність працівника гарантуватиме вищу оплату праці.

У профільному комітеті наголосили, що метою відповідної пропозиції є намір втримати та повернути працівників до сфери вищої освіти шляхом прозорих, справедливих окладів, стабільних інвестицій в університети. 

Як зміняться зарплати у вчителів наступного року

У першому читанні народні депутати підтримали пропозицію у проєкті бюджету щодо підвищення середньої зарплати педагогів. Згідно зі змінами, працівники сфери освіти у наступному році почнуть отримувати на 50% більше. Очікується, що підвищення оплати праці відбудеться у дві хвилі:

  • на 30% — з 1 січня 2026 року;
  • на 20% — з 1 вересня 2026 року. 

З огляду на це, у 2025 році середня зарплата вчителів буде на рівні 16,73 тис. грн, а з 1 січня 2026 року — 21,7 тис. грн, з 1 вересня — до 25 тис. грн.

зарплати 2026
Динаміка зміни зарплат. Джерело: Мінфін

Раніше ми писали, що народні обранці почали розглядати зміну моделі визначення мінімальної зарплати громадян. У ВРУ стартувала підготовка нової редакції закону "Про оплату праці".  

Також ми розповідали, хто з вчителів почав отримувати доплату за несприятливі умови праці у розмірі 4 тис. грн замість 2 тис. грн. Таке право надали низці працівників у населених пунктах на прифронтових територіях. 

зарплати вчителі вузи гроші викладачі
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
