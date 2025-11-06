Зарплаты преподавателей вузов в Украине — как могут повыситься оклады в 2026 году

Женщина в кабинете с бумагами. Фото: Freepik

С 2026 года круг получателей повышенных заработных плат в образовательной сфере распространится на преподавателей высших учебных заведений и профессиональных колледжей. Соответствующие изменения утверждены в проекте Государственного бюджета на следующий год, подготовку которого ко второму чтению завершило украинское правительство.

О том, как могут измениться зарплаты преподавателей, рассказывают Новини.LIVE.

Подробнее о повышении окладов преподавателей вузов в 2026 году

По информации главы Кабинета министров Юлии Свириденко, правительство завершило подготовку проекта "главной сметы" страны на следующий год для рассмотрения в Верховной Раде Украины (ВРУ) во втором чтении. Он предусматривает внесение изменений в вопросе оплаты труда преподавателей высших учебных заведений.

Соответствующее предложение инициировали совместно руководитель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и глава парламента Руслан Стефанчук.

Согласно поправкам к законопроекту, повышенные выплаты начнут получать не только учителя школ, но и преподаватели университетов.

Глава профильного комитета объяснял, что внесенные предложения в проект закона "О бюджете-2026" предусматривают ставки, соответствующие, в частности нормам ст. 61 закона "Об образовании".

Предполагались к утверждению такие базовые оклады без надбавок:

Ассистентам/преподавателям — в размере 30 тыс. грн. Старшим преподавателям — в размере 33 тыс. грн. Доцентам — в размере 36,3 тыс. грн. Профессорам — в размере 39,93 тыс. грн.

Индивидуально к окладам будут назначены стандартные надбавки (за степень, звание и стаж). Соответствующую модель просчитали для бюджета и она готова к реализации.

Инициаторы заложили новый принцип определения размера оплаты труда для преподавателей университетов: более высокая квалификация и профессиональное мастерство работника будет гарантировать более высокую оплату труда.

В профильном комитете подчеркнули, что целью соответствующего предложения является намерение удержать и вернуть работников в сферу высшего образования путем прозрачных, справедливых окладов, стабильных инвестиций в университеты.

Как изменятся зарплаты у учителей в следующем году

В первом чтении народные депутаты поддержали предложение в проекте бюджета по повышению средней зарплаты педагогов. Согласно изменениям, работники сферы образования в следующем году начнут получать на 50% больше. Ожидается, что повышение оплаты труда произойдет в две волны:

на 30% — с 1 января 2026 года;

на 20% — с 1 сентября 2026 года.

Учитывая это, в 2025 году средняя зарплата учителей будет на уровне 16,73 тыс. грн, а с 1 января 2026 года — 21,7 тыс. грн, с 1 сентября — 25 тыс. грн.

Динамика изменения зарплат. Источник: Минфин

