Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зарплаты преподавателей университетов могут вырасти — как и когда

Зарплаты преподавателей университетов могут вырасти — как и когда

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 14:30
обновлено: 14:19
Зарплаты преподавателей вузов в Украине — как могут повыситься оклады в 2026 году
Женщина в кабинете с бумагами. Фото: Freepik

С 2026 года круг получателей повышенных заработных плат в образовательной сфере распространится на преподавателей высших учебных заведений и профессиональных колледжей. Соответствующие изменения утверждены в проекте Государственного бюджета на следующий год, подготовку которого ко второму чтению завершило украинское правительство.

О том, как могут измениться зарплаты преподавателей, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о повышении окладов преподавателей вузов в 2026 году

По информации главы Кабинета министров Юлии Свириденко, правительство завершило подготовку проекта "главной сметы" страны на следующий год для рассмотрения в Верховной Раде Украины (ВРУ) во втором чтении. Он предусматривает внесение изменений в вопросе оплаты труда преподавателей высших учебных заведений.

Соответствующее предложение инициировали совместно руководитель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и глава парламента Руслан Стефанчук.

Согласно поправкам к законопроекту, повышенные выплаты начнут получать не только учителя школ, но и преподаватели университетов.

Глава профильного комитета объяснял, что внесенные предложения в проект закона "О бюджете-2026" предусматривают ставки, соответствующие, в частности нормам ст. 61 закона "Об образовании".

Предполагались к утверждению такие базовые оклады без надбавок:

  1. Ассистентам/преподавателям — в размере 30 тыс. грн.
  2. Старшим преподавателям — в размере 33 тыс. грн.
  3. Доцентам — в размере 36,3 тыс. грн.
  4. Профессорам — в размере 39,93 тыс. грн.

Индивидуально к окладам будут назначены стандартные надбавки (за степень, звание и стаж). Соответствующую модель просчитали для бюджета и она готова к реализации.

Инициаторы заложили новый принцип определения размера оплаты труда для преподавателей университетов: более высокая квалификация и профессиональное мастерство работника будет гарантировать более высокую оплату труда.

В профильном комитете подчеркнули, что целью соответствующего предложения является намерение удержать и вернуть работников в сферу высшего образования путем прозрачных, справедливых окладов, стабильных инвестиций в университеты.

Как изменятся зарплаты у учителей в следующем году

В первом чтении народные депутаты поддержали предложение в проекте бюджета по повышению средней зарплаты педагогов. Согласно изменениям, работники сферы образования в следующем году начнут получать на 50% больше. Ожидается, что повышение оплаты труда произойдет в две волны:

  • на 30% — с 1 января 2026 года;
  • на 20% — с 1 сентября 2026 года.

Учитывая это, в 2025 году средняя зарплата учителей будет на уровне 16,73 тыс. грн, а с 1 января 2026 года — 21,7 тыс. грн, с 1 сентября — 25 тыс. грн.

зарплати 2026
Динамика изменения зарплат. Источник: Минфин

Ранее мы писали, что народные избранники начали рассматривать изменение модели определения минимальной зарплаты граждан. В ВРУ стартовала подготовка новой редакции закона "Об оплате труда".

Также мы рассказывали, кто из учителей начал получать доплату за неблагоприятные условия труда в размере 4 тыс. грн вместо 2 тыс. грн. Такое право предоставили ряду работников в населенных пунктах на прифронтовых территориях.

зарплаты учителя вузы деньги преподаватели
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации