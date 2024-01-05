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Зарплати військових — хто та скільки грошей отримає у 2024 році

5 січня 2024 13:36
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Ірина Шпак
редактор
Зарплати військових — скільки і кому платять з 1 січня
Гроші в руках. Фото: ЗСУ
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Ірина Шпак
редактор

З 1 січня 2024 року зарплата військовим в Україні не змінилася. Так, грошова допомога залежить від того, які завдання виконують військовослужбовці. Заробітна плата фінансується за рахунок податків, які сплачують компанії та фізособи.

Про те, яку зарплату отримують українські військовослужбовці, йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

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Зарплати військових у 2024 році

Стрілки, які не задіяні у виконанні бойових завдань, у січні отримають 20 587 грн. Водночас військові такої ж спеціальності (стрілок), які виконують бойові завдання, можуть отримувати значно більше — 50 587 грн. Найбільшу зарплату отримають безпосередні учасники бойових дій. Вони можуть розраховувати на 120 587 грн на місяць.

100 тисяч гривень отримують бійці протиповітряної оборони та ракетних військ, а також артилеристи, які завдають вогневої поразки противнику без умови перебування у зоні бойових дій. Такі виплати бійці отримують з 29 вересня 2023 року, раніше ці військовослужбовці отримували 30 тисяч гривень.

50 тисяч гривень виплачують військовим зі складу командування та штабів, які управляють частинами та підрозділами. Нарахування провадиться з 29 вересня минулого року, раніше вони отримували по 30 тисяч гривень.

30 тисяч гривень отримують військові, які розміновують території за межами зони ведення бойових дій. Нарахування здійснюється з 29 вересня 2023 року.

Інструкторам зараз виплачують від 15 до 30 тисяч гривень, терміновикам — 6 тисяч, а курсанти отримують по 2 350 гривень.

Поранені військовослужбовці у 2024 році можуть розраховувати на зарплату у розмірі 20 тисяч гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні у 2024 році фінансування оборонного сектору порівняно з довоєнним періодом зросте удесятеро. Зокрема, на грошове забезпечення та доплати військовослужбовцям спрямують понад 751 млрд гривень.

Також ми писали про те, що відтепер кожен українець може навчитися самостійно збирати FPV-дрони для наших військових. Окрім цього, можна задонатити на дрони, а також стати постачальником запчастин.

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