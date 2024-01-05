Зарплаты военных — сколько и кому платят с 1 января

Деньги в руках. Фото: ВСУ

С 1 января 2024 г. зарплаты военным в Украине не изменилась. Да, денежная помощь зависит от того, какие задачи выполняют военнослужащие. Заработные платы финансируются за счет налогов, уплачиваемых компанией и физлицами.

О том, какую зарплату получают украинские военнослужащие, говорится в материале OBOZ.UA.

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Зарплаты военных в 2024 году

Стрелки, не задействованные в выполнении боевых задач, в январе получат 20 587 грн. В то же время, военные такой же специальности (стрелок), выполняющие боевые задания, могут получать значительно больше — 50 587 грн. Самую большую зарплату получат непосредственные участники боевых действий. Они могут рассчитывать на 12 0587 грн в месяц.

100 тысяч гривен получают бойцы противовоздушной обороны и ракетных войск, а также артиллеристы, которые наносят огненное поражение противнику без условия пребывания в зоне боевых действий. Такие выплаты бойцы получают с 29 сентября 2023, ранее эти военнослужащие получали 30 тысяч гривен.

50 тысяч гривен выплачивают военным из состава командования и штабов, осуществляющих управление частями и подразделениями. Начисление производится с 29 сентября прошлого года, раньше они получали по 30 тысяч гривен.

30 тысяч гривен получают военные, разменивающие территории за пределами зоны ведения боевых действий. Начисление производится с 29 сентября 2023 года.

Инструкторам сейчас выплачивают от 15 до 30 тысяч гривен, срочникам — 6 тысяч, а курсанты получают по 2 350 гривен.

Раненые военнослужащие в 2024 году могут рассчитывать на зарплату в размере 20 тысяч гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине в 2024 году финансирование оборонного сектора по сравнению с довоенным периодом вырастет в десять раз. В частности, на денежное довольствие и доплаты военнослужащим направят более 751 млрд гривен.

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