Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Зарплаты военных — кто и сколько денег получит в 2024 году arrow

Зарплаты военных — кто и сколько денег получит в 2024 году

5 января 2024 13:36
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Зарплаты военных — сколько и кому платят с 1 января
Деньги в руках. Фото: ВСУ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

С 1 января 2024 г. зарплаты военным в Украине не изменилась. Да, денежная помощь зависит от того, какие задачи выполняют военнослужащие. Заработные платы финансируются за счет налогов, уплачиваемых компанией и физлицами.

О том, какую зарплату получают украинские военнослужащие, говорится в материале OBOZ.UA.

Читайте также:

Зарплаты военных в 2024 году

Стрелки, не задействованные в выполнении боевых задач, в январе получат 20 587 грн. В то же время, военные такой же специальности (стрелок), выполняющие боевые задания, могут получать значительно больше — 50 587 грн. Самую большую зарплату получат непосредственные участники боевых действий. Они могут рассчитывать на 12 0587 грн в месяц.

100 тысяч гривен получают бойцы противовоздушной обороны и ракетных войск, а также артиллеристы, которые наносят огненное поражение противнику без условия пребывания в зоне боевых действий. Такие выплаты бойцы получают с 29 сентября 2023, ранее эти военнослужащие получали 30 тысяч гривен.

50 тысяч гривен выплачивают военным из состава командования и штабов, осуществляющих управление частями и подразделениями. Начисление производится с 29 сентября прошлого года, раньше они получали по 30 тысяч гривен.

30 тысяч гривен получают военные, разменивающие территории за пределами зоны ведения боевых действий. Начисление производится с 29 сентября 2023 года.

Инструкторам сейчас выплачивают от 15 до 30 тысяч гривен, срочникам — 6 тысяч, а курсанты получают по 2 350 гривен.

Раненые военнослужащие в 2024 году могут рассчитывать на зарплату в размере 20 тысяч гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине в 2024 году финансирование оборонного сектора по сравнению с довоенным периодом вырастет в десять раз. В частности, на денежное довольствие и доплаты военнослужащим направят более 751 млрд гривен.

Также мы писали о том, что теперь каждый украинец может научиться самостоятельно собирать FPV-дроны для наших военных. Кроме этого можно задонатить на дроны, а также стать поставщиком запчастей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

Актуальное по теме