Зарплаты в сентябре 2024 года — кому платят без высшего образования от 50 тыс. грн

Курьер доставляет заказ. Фото: vbusk.com

Украинцы в сентябре 2024 года могут устроиться на работу с заработной платой, что значительно выше средней в стране, при этом не имея высшего образования. На соответствующий доход могут рассчитывать сотрудники рабочих профессий.

Об этом свидетельствуют данные с большого кадрового портала, пишет Oboz.ua.

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По состоянию на сентябрь в Украине размер средней заработной платы составляет около 19,8 тыс. гривен в вакансиях и различается в регионах. Самый высокий доход у жителей Киева, где можно в среднем получать 26 тыс. гривен, а наименьший у жителей Сум — 15 тыс. гривен. В то же время на сайте по поиску работы есть предложения, где размер зарплаты превышает 50 тыс. гривен для работников простых рабочих профессий.

Работа торговым представителем

В частности, во Львове ищут работников на работу торговым представителем с водительскими правами и коммуникативными навыками. При этом зарплата стартует с 50 тыс. и до 100 тыс. гривен. Доход зависит от результатов продаж.

Работа руководителем автопарка в службе такси

Также в Киеве ищут работников на должность руководитель автопарка в службе такси. Зарплата — около 50 тыс. гривен. На эту должность нужны мужчины от 28 до 45 лет.

Работа экспертом по продаже недвижимости

Предлагают работу экспертом по продаже недвижимости с зарплатой от 50 тыс. гривен. Для такого работы не требуется наличие высшего образования. Трудоустроиться могут все, кто умеет продавать недвижимость.

Работа оператором-механизатором

Кроме того, ищут работников на работу оператором-механизатором на трактор. Зарплата — выше 50 тыс. гривен. Приглашают студентов, пенсионеров и тех, кто не имеет большого опыта работы.

Работа курьером на собственном авто

Можно устроиться на должность курьера или курьера с личным авто. Таким работникам тоже предлагают зарплату около 50 тыс. гривен. Речь идет о работе на одного из крупнейших почтовых операторов страны.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец открыл производство из-за низкой заработной платы работников образования. Он пошел на такой шаг после обращений учителей.

Также сообщалось, что должностные лица НЭК "Укрэнерго", доход которых достигает 300 тыс. гривен, получили повышенные суммы заработной платы в прошлом месяце. Так, в июле руководство получило на 30% больше.