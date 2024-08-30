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Зарплаты от 50 тыс. грн — украинцев приглашают на работу в международные организации

30 августа 2024 14:23
Ксения Симонова - Редактор
Работа в международных организациях — украинцам предлагают высокие зарплаты
Женщина за компьютером. Фото: nus.org.ua
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы могут иметь высокую заработную плату европейского уровня, не выезжая за границу. В Государственном центре занятости насчитывается ряд вакансий от международных организаций и компаний с предлагаемой высокой оплатой труда.

Об этом свидетельствует информация на Едином портале вакансий.

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Работа в международных компаниях

В настоящее время на портале Госцентр занятости обнародовал около 266 тысяч вакансий официальной работы.

Там можно найти предложения работы в международных организациях и компаниях. "Львиная доля" из них предлагает заработную плату от 50 тыс. гривен.

В частности можно устроиться на работу в британскую телерадиовещательную корпорацию (Би-Би-Си) на должность журналиста. Работодатель обещает зарплату в 53,7 тыс. гривен. Работникам предоставляется медицинское страхование.

Также есть вакансии в представительстве иностранной неправительственной гуманитарной организации "Мерси Корпс". Там нужны менеджеры, а зарплату предлагают в 111,1 тыс. гривен. Также ищут специалиста по гендерным вопросам на зарплату 94,3 тыс. гривен.

Можно пойти в Вестминстерский фонд за демократию (Великобританская вневедомственная публичная организация). Там ищут специалиста по управлению проектами и программами. Оплата труда — 97,5 тыс. гривен.

Еще есть вакансия в благотворительном фонде "Врачи без границ-Бельгия" для психологов. Организация ищет работника в Днепре. Зарплату предлагают в 59,5 тыс. грн. В то же время менеджеру по общественному здравоохранению в Николаеве обещают зарплату в 70,3 тыс. гривен.

На должность специалиста по информационным технологиям приглашает международная гуманитарная организация International Rescue Committee. Заработная плата составляет 61,6 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, должностные лица НЭК "Укрэнерго", доход которых достигает 300 тыс. гривен, получили повышенные суммы заработной платы в прошлом месяце. Так, в июле руководство получило на 30% больше.

Также мы писали, что в 2024 году часть украинцев могут бесплатно получить образование с помощью государственных ваучеров. Воспользоваться такой помощью могут уязвимые категории граждан.

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