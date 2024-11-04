Работа в Украине — ТОП-5 вакансий ноября с зарплатой более 50 тысяч

Преподаватель в классе. Фото: svitchekaiekrylatykh.

В ноябре 2024 года работодатели готовы платить некоторым специалистам от 50 тыс. гривен и выше. В частности, на такой размер оплаты труда могут претендовать учителя английского языка.

Об этом свидетельствуют данные одного из кадровых порталов.

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Работа учителем английского языка

В частности, одна из школ иностранных языков приглашает граждан на должность преподавателя английского языка. Заработную плату обещают от 35 тыс. до 60 тыс. грн в зависимости от загруженности. Среди требований к кандидату — наличие продвинутого уровня английского (C1-C2). Приветствуется наличие Международного сертификата по английскому языку.

Работа главным бухгалтером

Также одна из фирм во Львове, специализирующаяся в предоставлении комплексных профессиональных услуг для бизнеса в Украине и заграницей приглашает на работу людей на должность главного бухгалтера. От кандидата ожидают наличие высшего профильного образования, опыт работы от пяти лет, уверенное пользование компьютером (MS Office), знание 1С 8.3. Среди обязанностей: контроль ведения учета ООО в соответствии с законодательством, контроль движения товаров на складе, а также участие в инвентаризации. Работодатель обещает заработную плату в 40 тыс. — 50 тыс. гривен.

Работа продавцом мобильных телефонов

Одна из столичных сетей магазинов техники приглашает на работу продавцов-консультантов мобильных телефонов и аксессуаров. Гибкий график работы — 4/2. Среди обязанностей: предоставлять клиентам качественного сервиса и обслуживания, заинтересовывать к покупке трендовых товаров и услуг. Работодатель проводит профессиональное обучение перед трудоустройством — оплачивают по 250 гривен, начиная с третьего дня стажировки. Заработную плату обещают от 45 тысяч до 65 тысяч гривен.

Работа менеджером по продажам (со знанием польского языка)

Еще одна компания ищет людей на должность менеджера по продажам со знанием польского языка (В2). Работодатель предлагает удаленный формат работы с любой точки мира. Заработную плату обещают от 30 тыс. до 50 тыс. гривен. Оплата труда зависит от активности (ставка + бонусы (800-1200 долларов), инвестиции в развитие. Стабильный график работы (5/2), плавающие выходные, смены (9-18 и 14-23).

Работа инженером по ремонту гаджетов

Также одна из сетей магазинов техники приглашает на работу инженеров по ремонту гаджетов. Нужен опыт в ремонте iPhone/Android, навыки пайки BGA, осуществлении замены дисплеев iPhone с устранением ошибки, в ремонте Face ID. Придется проводить диагностику поиска неисправностей системных плат, проводить ремонт. Работа — в современном сервисном центре с профессиональным оборудованием. Зарплата от 50 тыс. до 65 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Раде приняли закон о повышении налогов, который, среди прочего, увеличивает военный сбор с 1,5% до 5%. Это может негативно отразиться на реальных доходах украинцев, особенно тех, кто получает "белые" зарплаты, ведь их чистый доход уменьшится.

Также мы писали, что нардеп Михаил Цымбалюк заявил, что военные получают 22 тыс. грн. Однако уже в 2025 году эти выплаты фактически уменьшатся из-за инфляции и роста потребительских цен.