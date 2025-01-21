Работа без опыта — ТОП-5 предложений с зарплатой от 20 тыс. грн в январе

Люди в офисном помещении. Фото: Freepik

На украинском рынке труда без опыта можно устроиться на работу с заработной платой выше 20 тыс. гривен. Так, в январе 2025 года ряд работодателей обещает таким работникам оплачиваемое обучение и поддержку.

Об этом свидетельствуют данные одного из сайтов по поиску работы.

Читайте также:

ТОП-5 вакансий для тех, кто не имеет опыта работы

Работа оператором call-центра (информподдержка)

Во Львове в международную телекоммуникационную компанию, услугами которой пользуются миллионы клиентов по всему миру, ищут работника без опыта работы на должность оператора call-центра. Обещают достойный уровень оплаты и прозрачную систему вознаграждений, а также дополнительные финансовые бонусы — зарплата будет на уровне 23 тыс. гривен. Работодатель гарантирует профессиональное обучение и всестороннее развитие (тренинги, мастер-классы). Среди обязанностей — консультирование клиентов по продуктам и услугам компании по телефону, регистрация обращений или предложений от абонентов.

"Если это о тебе: свободно общаешься на государственном языке, любишь учиться новому и много общаться, помощь другим приносит тебе удовольствие, есть желание стать лучше, чем ты есть сейчас", — сообщил работодатель в требованиях.

Работа продавцом-консультантом

В Киеве одна из сетей бирмаркетов приглашает на работу продавцом-консультантом людей без опыта. Работодатель предлагает рыночную зарплату, дополнительные бонусы в случае перевыполнения необходимых показателей. Работать можно 3/3 или 2/2. Среди обязанностей — обслуживание клиентов с высоким уровнем сервиса, забота о товаре и контроль качества, поддержка чистоты и порядка в магазине. Заработную плату обещают от 23,7 тыс. до 28,5 тыс. гривен за 15 смен.

"Какие требования к кандидату: активность, скорость, доброжелательность, стрессоустойчивость. Наличие опыта в продажах или обслуживании будет преимуществом — но не является обязательным критерием", — говорится в сообщении.

Работа кладовщиком

Не имея опыта, можно устроиться на работу в одну из ведущих компаний-дистрибьюторов лекарственных средств в Украине на должность кладовщика. Компания расположена в Броварах под Киевом. Работа подходит как для мужчин, так и для женщин. Среди обязанностей — осуществление комплектации товара в соответствии с заказом, соблюдение правил хранения товара, работа со сканером. Новичкам обещают поддержку и обучение. Заработную плату гарантируют от 22 тыс. до 35 тыс. гривен.

"Бесплатное обеспечение спецодеждой, развозкой, комплексными обедами, социальный пакет (оплата больничных, 24 календарных дня оплачиваемого отпуска). Обучение для кандидатов без опыта работы", — обещают в компании.

Работа агентом в отдел обработки заказов

Еще одна из компаний в Виннице приглашает людей без наличия опыта на должность "Агента в отдел обработки заказов". Среди обязанностей: проведение консультаций для клиентов по продуктам и услугам компании, обработка входящих заявок, осуществление регистрации и ведения клиентских обращений в CRM-системе. Работать необходимо полный рабочий день пять дней в неделю. Предоставляют оплачиваемое обучение (4,5 тыс. гривен). Зарплата стартует с 23,2 тыс. до 43,5 тыс. гривен.

"В связи с расширением нашей команды, мы ищем амбициозных, целеустремленных людей, которые всегда стремятся достигать лучших результатов и постоянно совершенствоваться", — сообщает работодатель.

Работа комплектовщиком интернет-заказов

Одна из сетей супермаркетов приглашает работников без опыта на должность комплектовщика интернет-заказов. Работодатель обещает оказывать помощь на любом этапе от команды, поддержку в адаптации новичков. Предоставляется 30% скидки на собственную кулинарию, выпечку, кондитерские изделия, чай и кофе. Заработная плата стартует от 20 тыс. гривен и может достигать 30 тыс. гривен.

"Всесторонне развивайтесь благодаря тренингам, бонусам и скидкам на изучение иностранного языка или посещение спортивных заведений. Мы всегда за то, чтобы внедрять новые и свежие идеи от нашей команды", — сообщают в компании.

Ранее мы писали, что в Украине с начала войны постоянно растет количество вакансий. В частности, в третьем квартале прошлого года число предложений работы на одном из кадровых порталов достигло 113,8 тысячи.

Также сообщалось, что, несмотря на кризисные тенденции, активность компаний и соискателей работы продемонстрировали умеренный рост. Известно, какие именно профессии "пострадали" в прошлом году.