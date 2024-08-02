Зарплаты в Украине — в Минобразования дали прогноз по оплате труда учителей

Молодая учительница. Фото: osvita.ua

В Украине ряд работодателей из-за дефицита кадров на фоне военного положения и мобилизации повышают заработную плату подчиненным. Известно, вырастет ли оплата труда у украинских педагогов в 2024 году.

Об этом рассказал глава Министерства образования и науки Оксен Лисовой, передает издание "Укринформ".

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Что ждет зарплаты учителей

По словам министра, вопрос повышения зарплат учителям "очень болезненный". Это одна из ключевых причин отсутствия мотивации молодежи к преподаванию в заведениях среднего, внешкольного и профтехобразования.

Глава Минобразования отметил, что наработали предложения по новым подходам в оплате труда и всеобщему повышению, однако возможности бюджета во время войны довольно низкие.

"Мы разработали определенную концепцию повышения заработной платы. В конечных положениях закона об образовании предусмотрено повышение окладов до трех минимальных заработных плат. Мы понимаем, что означает достойный уровень зарплаты. В частности, чтобы побуждать учителя к саморазвитию и профессиональному росту. Но сегодня имеем критическую ситуацию в бюджете, она слишком сложная", — объяснил Лисовой.

Он отметил, что из бюджета более 70% уходит на финансирование обороны. Поэтому в ближайшее время учителям не следует ожидать повышения зарплат. Однако после войны будет возможность воплотить соответствующую концепцию.

"Позиция президента Украины, и мы ее все разделяем, что образование является приоритетом №1 после обороны. Защитим страну, отразим врага — и переводим образование в приоритет №1", — добавил министр.

Следует заметить, что зарплаты у педагогов в этом году выросли из-за повышения минимальной зарплаты с 6,7 тыс. до 8 тыс. грн. Однако правительство на следующие три года планирует заморозить пересмотр "минималки" из-за войны.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк прогнозирует повышение заработной платы в 2024 году, поскольку конкуренция работодателей за квалифицированных работников будет принуждать к пересмотру оплаты труда. Ожидается, что реальная зарплата с учетом инфляции выйдет на довоенный уровень в следующем году.

Ранее мы писали, что в Украине парламент принял решение о повышении зарплат помощникам народных депутатов на 50%. За это проголосовали 264 народных депутата. До повышения помощники получали 88,4 тысячи гривен, а после — зарплата выросла до 132,6 тысяч гривен в месяц.