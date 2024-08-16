Нардеп рассказал о проблемах с зарплатами бюджетников — детали

Врачи на приеме. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев

Зарплаты украинских врачей и учителей за декабрь могут быть направлены на выплаты военным в сентябре. Кроме того, рост налогов может негативно повлиять на экономику страны, приводя к ее упадку и замедлению экономического роста.

Об этом сообщил народный депутат от "Батьківщини", глава подкомитета Верховной Рады по вопросам рынка капиталов Андрей Николаенко в комментарии для Times of Ukraine.

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Детальнее о повышении налогов

Нардеп прогнозирует, что рост налогов может иметь негативные последствия для экономики страны, приводя к серьезным проблемам, и ситуация может оказаться менее положительной, чем многие ожидают.

"Даже если в ближайшее время будет принят законопроект о повышении налогов — это не значит, что на следующий день прольется золотой дождь, и мы получим супермиллиарды. Возможно, рост налогов наоборот приведет к экономическому упадку и торможению", — заявил он.

Николаенко также добавил, что правительство, вероятно, планирует осенью компенсировать расходы на армию за счет гражданских статей бюджета, в том числе из-за зарплат врачей и учителей. Однако ожидается, что до конца года эти расходы будут возмещены новыми налогами, предназначенными для финансирования военных нужд.

Что еще стоит знать

Напомним, народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE заявил, что в бюджете Украины присутствуют финансовые трудности, а из-за нехватки средств в конце года возможны проблемы. Речь идет о выплатах заработной платы "бюджетникам".

Мы также писали, что украинское правительство приняло решение о финансировании простоя учителей, находящихся за границей. Чтобы получать от государства выплаты, необходимо соблюдать ряд условий.