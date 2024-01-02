Деньги в Армии восстановления — сколько будут платить в 2024 году

Работники разбирают уничтоженное здание. Фото: УП

В Украине с января 2024 года повысился размер минимальной заработной платы до 7,1 тыс. гривен. В связи с этим также выросла оплата труда в "Армии восстановления".

Это предусмотрено соответствующим правительственным решением.

Читайте также:

Сколько будут платить в "Армии восстановления"

В рамках правительственного проекта "Армия восстановления" безработные украинцы приобщаются к выполнению общественно полезных работ и получают за это деньги.

Оплачивают такую работу из Фонда соцстрахования на случай безработицы. Размер — полторы минимальной зарплаты. Раньше это было 10,05 тыс. грн., с нового года сумма повысилась до 10,65 тыс. грн. Второе повышение намечено на 1 апреля 2024 года. Сумма вырастет до 12 тыс. гривен.

Чем занимаются в "Армии восстановления"

В целом работы по программе "Армия восстановления" могут быть разными по характеру: от ликвидации последствий обстрелов РФ до строительства защитных сооружений, а также восстановления благоустройства.

Граждане могут заниматься плетением маскировочных сеток, консервированием продукции для нужд армии, пошивом одежды и ремонтом военной амуниции, а также помощью по уходу за ранеными военными в медучреждениях.

Приобщаются к работам безработные, стоящие на учете в Центре занятости, однако недавно к этой категории добавили еще и переселенцев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 января 2024 года повышаются размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума. В связи с этим вырастут лимиты и налоги для физлиц-предпринимателей.

Также мы писали, что к концу 2023 года в Украине среднемесячная заработная плата в номинальном измерении составит 18,52 тыс. гривен, а в следующем — 21,8 тыс. гривен. На такие показатели рассчитывает правительство. В то же время, в стране есть категории работников, официальные зарплаты которых достигают 200 тыс. гривен.