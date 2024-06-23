Зарплати в Україні-2024 — скільки можна заробити в агросекторі і де найбільше платять

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні зарплата працівників у лісовому секторі є однією з найвищих у сільському господарстві. У травні 2024 року середня зарплата працівників аграрної галузі становить 22 163 гривні.

Про це йдеться на порталі EastFruit.

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Скорочення аграрних підприємств суттєво позначилося на кількості вакансій у галузі, яка за рік зменшилася на 20%. Це також призвело до невеликого зростання заробітних плат — у середньому лише на 11% щорічно.

В Україні найкраще оплачуються такі вакансії:

робота в лісовому секторі — середня заробітна плата 33 тисячі гривень;

комбайнер — 31 тис. гривень;

тракторист — 27 тис. гривень;

збирачі ягід/грибів/урожаю — 25,2 тис. гривень;

агроном — 24,7 тис. гривень.

Які зарплати в аграріїв по регіонам

Найбільші зарплати отримують у таких областях:

Сумська область — 27 095 грн;

Хмельницька область — 26 788 грн;

Чернігівська область — 26 020 грн.

За даними OLX, найменше отримують працівники у:

Миколаївській області — 16 449 грн;

Вінницькій області — 17 365 грн;

Чернівецькій області — 17 875 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українському ринку праці через повномасштабну війну нестача кадрів досягнула 40%, що є рекордним показником. Під загрозою — три сфери економіки.

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