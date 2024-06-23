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Зарплати в агросекторі — хто в Україні заробляє найбільше

23 червня 2024 14:47
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Ірина Шпак
редактор
Зарплати в Україні-2024 — скільки можна заробити в агросекторі і де найбільше платять
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні зарплата працівників у лісовому секторі є однією з найвищих у сільському господарстві. У травні 2024 року середня зарплата працівників аграрної галузі становить 22 163 гривні. 

Про це йдеться на порталі EastFruit.

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За яку роботу найбільше платять

Скорочення аграрних підприємств суттєво позначилося на кількості вакансій у галузі, яка за рік зменшилася на 20%. Це також призвело до невеликого зростання заробітних плат — у середньому лише на 11% щорічно.

В Україні найкраще оплачуються такі вакансії:

  • робота в лісовому секторі — середня заробітна плата 33 тисячі гривень;
  • комбайнер — 31 тис. гривень;
  • тракторист — 27 тис. гривень;
  • збирачі ягід/грибів/урожаю — 25,2 тис. гривень;
  • агроном — 24,7 тис. гривень.

Які зарплати в аграріїв по регіонам

Найбільші зарплати отримують у таких областях:

  • Сумська область — 27 095 грн;
  • Хмельницька область — 26 788 грн;
  • Чернігівська область — 26 020 грн.

За даними OLX, найменше отримують працівники у:

  • Миколаївській області — 16 449 грн;
  • Вінницькій області — 17 365 грн;
  • Чернівецькій області — 17 875 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українському ринку праці через повномасштабну війну нестача кадрів досягнула 40%, що є рекордним показником. Під загрозою — три сфери економіки.

Ми також розповідали, що відбувається на ринку праці в Україні у червні. А також де в Україні платять по 200 тис. грн

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