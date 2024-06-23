Зарплати в Україні-2024 — скільки можна заробити в агросекторі і де найбільше платять

Зарплати в агросекторі — хто в Україні заробляє найбільше
В Україні зарплата працівників у лісовому секторі є однією з найвищих у сільському господарстві. У травні 2024 року середня зарплата працівників аграрної галузі становить 22 163 гривні.
Про це йдеться на порталі EastFruit.
За яку роботу найбільше платять
Скорочення аграрних підприємств суттєво позначилося на кількості вакансій у галузі, яка за рік зменшилася на 20%. Це також призвело до невеликого зростання заробітних плат — у середньому лише на 11% щорічно.
В Україні найкраще оплачуються такі вакансії:
- робота в лісовому секторі — середня заробітна плата 33 тисячі гривень;
- комбайнер — 31 тис. гривень;
- тракторист — 27 тис. гривень;
- збирачі ягід/грибів/урожаю — 25,2 тис. гривень;
- агроном — 24,7 тис. гривень.
Які зарплати в аграріїв по регіонам
Найбільші зарплати отримують у таких областях:
- Сумська область — 27 095 грн;
- Хмельницька область — 26 788 грн;
- Чернігівська область — 26 020 грн.
За даними OLX, найменше отримують працівники у:
- Миколаївській області — 16 449 грн;
- Вінницькій області — 17 365 грн;
- Чернівецькій області — 17 875 грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, на українському ринку праці через повномасштабну війну нестача кадрів досягнула 40%, що є рекордним показником. Під загрозою — три сфери економіки.
Ми також розповідали, що відбувається на ринку праці в Україні у червні. А також де в Україні платять по 200 тис. грн.
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