Зарплаты в Украине-2024 — сколько можно заработать в агросекторе и где больше платят

Зарплаты в агросекторе — кто в Украине зарабатывает больше всего
В Украине зарплата работников в лесном секторе является одной из самых высоких в сельском хозяйстве. В мае 2024 года средняя зарплата работников аграрной отрасли составляет 22 163 гривны.
Об этом говорится на портале EastFruit.
За какую работу больше платят
Сокращение аграрных предприятий существенно сказалось на количестве вакансий в отрасли, которая за год уменьшилась на 20%. Это также привело к небольшому росту заработных плат — в среднем всего на 11% ежегодно.
В Украине лучше всего оплачиваются следующие вакансии:
- работа в лесном секторе — средняя заработная плата 33 тысячи гривен;
- комбайнер — 31 тыс. гривен;
- тракторист — 27 тыс. гривен;
- собиратели ягод/грибов/урожая — 25,2 тыс. гривен;
- агроном — 24,7 тыс. гривен.
Какие зарплаты у аграриев по регионам
Наибольшие зарплаты получают в следующих областях:
- Сумская область — 27 095 грн;
- Хмельницкая область — 26 788 грн;
- Черниговская область — 26 020 грн.
По данным OLX, меньше всего получают работники в:
- Николаевской области — 16 449 грн;
- Винницкой области — 17 365 грн;
- Черновицкой области — 17 875 грн.
Что еще стоит знать
Напомним, на украинском рынке труда из-за полномасштабной войны нехватка кадров достигла 40%, что является рекордным показателем. Под угрозой три сферы экономики.
Мы также рассказывали, что происходит на рынке труда в Украине в июне. А также где в Украине платят по 200 тыс. грн.
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