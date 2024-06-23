Зарплаты в Украине-2024 — сколько можно заработать в агросекторе и где больше платят

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине зарплата работников в лесном секторе является одной из самых высоких в сельском хозяйстве. В мае 2024 года средняя зарплата работников аграрной отрасли составляет 22 163 гривны.

Об этом говорится на портале EastFruit.

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Сокращение аграрных предприятий существенно сказалось на количестве вакансий в отрасли, которая за год уменьшилась на 20%. Это также привело к небольшому росту заработных плат — в среднем всего на 11% ежегодно.

В Украине лучше всего оплачиваются следующие вакансии:

работа в лесном секторе — средняя заработная плата 33 тысячи гривен;

комбайнер — 31 тыс. гривен;

тракторист — 27 тыс. гривен;

собиратели ягод/грибов/урожая — 25,2 тыс. гривен;

агроном — 24,7 тыс. гривен.

Какие зарплаты у аграриев по регионам

Наибольшие зарплаты получают в следующих областях:

Сумская область — 27 095 грн;

Хмельницкая область — 26 788 грн;

Черниговская область — 26 020 грн.

По данным OLX, меньше всего получают работники в:

Николаевской области — 16 449 грн;

Винницкой области — 17 365 грн;

Черновицкой области — 17 875 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском рынке труда из-за полномасштабной войны нехватка кадров достигла 40%, что является рекордным показателем. Под угрозой три сферы экономики.

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