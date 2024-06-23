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Зарплаты в агросекторе — кто в Украине зарабатывает больше всего

23 июня 2024 14:47
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Зарплаты в Украине-2024 — сколько можно заработать в агросекторе и где больше платят
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине зарплата работников в лесном секторе является одной из самых высоких в сельском хозяйстве. В мае 2024 года средняя зарплата работников аграрной отрасли составляет 22 163 гривны.

Об этом говорится на портале EastFruit.

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Сокращение аграрных предприятий существенно сказалось на количестве вакансий в отрасли, которая за год уменьшилась на 20%. Это также привело к небольшому росту заработных плат — в среднем всего на 11% ежегодно.

В Украине лучше всего оплачиваются следующие вакансии:

  • работа в лесном секторе — средняя заработная плата 33 тысячи гривен;
  • комбайнер — 31 тыс. гривен;
  • тракторист — 27 тыс. гривен;
  • собиратели ягод/грибов/урожая — 25,2 тыс. гривен;
  • агроном — 24,7 тыс. гривен.

Какие зарплаты у аграриев по регионам

Наибольшие зарплаты получают в следующих областях:

  • Сумская область — 27 095 грн;
  • Хмельницкая область — 26 788 грн;
  • Черниговская область — 26 020 грн.

По данным OLX, меньше всего получают работники в:

  • Николаевской области — 16 449 грн;
  • Винницкой области — 17 365 грн;
  • Черновицкой области — 17 875 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском рынке труда из-за полномасштабной войны нехватка кадров достигла 40%, что является рекордным показателем. Под угрозой три сферы экономики.

Мы также рассказывали, что происходит на рынке труда в Украине в июне. А также где в Украине платят по 200 тыс. грн.

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