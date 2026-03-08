Зарплати науковців у 2026 році — які виплати отримують професори

Скільки заробляють професори. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні є студенти, які залучаються до наукової діяльності, однак не залишаються у цій сфері. Причина — маленькі зарплати.

Про це сказала в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Юлії Литвиненко директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Скільки заробляють науковці

За словами Елли Лібанової, професор, доктор наук, який має серйозні проєкти, може розраховувати на зарплату у майже 40 000 гривень.

"А якщо немає серйозних проєктів, то це взагалі 15 000-20 000 гривень", — сказала вона.

Лібанова каже, що ще 15-20 років тому держава ставилася до науковців з повагою, однак тепер усе змінилося. Тож, щоб відновити престиж науки, потрібно змінити ставлення до неї на державному рівні.

При цьому вона зауважила, що навіть коли молодим людям гарантувати, що вони зароблятимуть більше після коледжу, або одразу отримають роботу після випуску з коледжу — багато людей все одно обирають навчання в університетах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, завідувач кафедри (професор) у 2026 році може розраховувати на мінімальну зарплату від 17 683 до 18 703 гривень. Натомість доцентам держава платить 16 614 гривень, а старшим викладачам — 14 574 гривень.

Найменшим буде заробіток у викладачів-стажистів — 12 533 гривень.

Найменшим буде заробіток у викладачів-стажистів — 12 533 гривень.