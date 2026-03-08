Видео
Главная Финансы Украинцы не хотят быть учеными из-за низких зарплат — что известно

Украинцы не хотят быть учеными из-за низких зарплат — что известно

Дата публикации 8 марта 2026 17:35
Зарплаты ученых в 2026 году — насколько велики их зароботки
Сколько зарабатывают профессоры. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине есть студенты, которые приобщаются к научной деятельности. Однако после написания и защиты диплома они уходят из этой сферы. Причина — маленькие зарплаты.

Об этом сказала в интервью журналистке Новини.LIVE Юлии Литвиненко директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Читайте также:

Сколько зарабатывают ученые

По словам Эллы Либановой, профессор, доктор наук, который имеет серьезные проекты, может рассчитывать на зарплату в почти 40 000 гривен.

"А если нет серьезных проектов, то это вообще 15 000-20 000 гривен", — сказала она.

Либанова говорит, что еще 15-20 лет назад государство относилось к ученым с уважением, однако теперь все изменилось. Поэтому, чтобы восстановить престиж науки, нужно изменить отношение к ней на государственном уровне.

При этом она отметила, что даже если молодым людям гарантировать, что они будут зарабатывать больше после колледжа, или сразу получат работу после выпуска из колледжа — многие люди все равно выбирают обучение в университетах.

Что еще стоит знать

Напомним, заведующий кафедрой (профессор) в 2026 году может рассчитывать на минимальную зарплату от 17 683 до 18 703 гривен. Зато доцентам государство платит 16 614 гривен, а старшим преподавателям — 14 574 гривен. Наименьшим будет заработок у преподавателей-стажеров — 12 533 гривен.

Ранее мы рассказывали, кому из учителей назначают надбавку 55% должностного оклада. Дополнительные деньги могут получить педагогические работники со званием "учитель-методист". Узнавайте также, какова зарплата у ректора университета.

наука институт преподаватели научный работник зарплата
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
