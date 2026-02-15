Відео
Надбавки у ЗСУ — скільки платять за науковий ступінь

Надбавки у ЗСУ — скільки платять за науковий ступінь

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 08:00
Виплати військовим — які існують доплати за науковий ступінь
Людина у військовій формі з грошима. Фото: Новини.LIVE

У Збройних силах України військовослужбовці можуть отримувати доплати не тільки за перебування на фронті. Наприклад, додаткові гроші щомісяця мають захисники з науковим ступенем та вченим званням.

Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Доплати докторам філософії та докторам наук у ЗСУ

Відомо, що доплати до грошового забезпечення існують дя військовослужбовців, які отримали науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук. При цьому без надбавки залишаються ті, хто проходить строкову службу.

Іншим військовим щомісяця нараховують доплати за науковий ступінь з відповідної спеціальності у відсотках посадового окладу. Йдеться про наступні розміри: 

  • за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) — 5%;
  • за науковий ступінь доктора наук —  10%.

Якщо у військовослужбовця є два наукових ступеня, то доплата встановлюється за вищим з них.

Доплату військовослужбовцю встановлять, якщо його діяльність в армії відповідатиме науковому ступеню. Це визначається відповідно до:

  • галузі науки (знань), з якої присуджено науковий ступінь, теми дисертації та функціональних обов’язків за посадою (або рішенням вченої ради) — для військовослужбовців, які обіймають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю;
  • військово-облікової спеціальності та функціональних обов’язків за посадою — для інших військовослужбовців.

Доплати доцентам та професорам у ЗСУ

Що стосується військовослужбовців, які отримали вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) або професора та перебувають на посадах, що пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю, то їм теж щомісяця нараховують доплату за вчене звання. Нарахування відбувається у відсотках посадового окладу в таких розмірах:

  • за вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) — 5%;
  • за вчене звання професора — 10%.

За наявності двох або більше вчених звань доплата також встановлюється за вищим званням.

Раніше ми розповідали, що відбувається з виплатами військовослужбовців, які вибувають на лікування. Нарахування залежать від двох важливих критеріїв. Ще писали про грошове забезпечення військових у відпустці та на яку додаткову виплату мають право захисники. 

освіта виплати ЗСУ гроші доплати
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
