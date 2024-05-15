Зарплати чоловіків та жінок — ТОП-10 країн з великою гендерною різницею

Американська валюта у руках. Фото: Unsplush

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) дослідила гендерний розрив в оплаті праці у світі. У підсумку склала рейтинг із країн з найбільшою різницею у зарплатах жінок та чоловіків.

Про це повідомляє видання Comments.ua.

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Гендерна різниця в оплаті праці у світі

Як зазначається, ОЕСР здійснила аналіз своїх 38 держав-членів, які підтримують відданість демократії та економічному розвитку на гендерну різницю в оплаті праці.

Аналітики розрахували гендерний розрив в оплаті праці як різницю між середнім заробітком чоловіків і жінок за повний робочий день, поділивши на середній заробіток чоловіків за робочий день.

Відповідно до звіту ОЕСР, лідирує за гендерним розривом в оплаті праці Південна Корея — різниця у 31,2%. Експерти пояснюють це багаторічною системою вислуги років у цій країні. Така система винагороджує робітників за вислугу років, чим непропорційно негативна для жінок, оскільки ті на певний час залишають роботу для виховання дітей.

Далі йде за різницею заробітних плат чоловіків та жінок — Ізраїль. Там гендерний розрив становить 25,4%.

На третьому місці опинилася Латвія. Там гендерний розрив в оплаті праці становить 24,9%.

Також до п’ятірки лідерів входять Японія (21,3%) та Кіпр (20,08%).

За даними Державної служби статистики, в Україні різниця в оплаті праці чоловіків та жінок у 2023 році становила 18,6%. Показник значно вищий, ніж середній рівень з-поміж 38 представників ОЕСР, який становить 11,6%.

Водночас найменша гендерна різниця в ОЕСР у Люксембургу — 0,4%, Бельгії — 1,1%, та Коста-Риці — 1,4%.

Джерело: oecd.org

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році для українців досі актуальний вибір країн для тимчасового проживання через війну. Зокрема, у цьому складному питанні вагому роль відіграє рівень заробітної плати.

Також ми писали, що цьогоріч більшість українців, які працюють у Польщі, отримують щомісяця не більше 5 тисяч злотих (48,3 тис. грн). Біженцям доводиться обмежувати фінансові витрати.