Зарплаты мужчин и женщин — ТОП-10 стран с большой гендерной разницей

Американская валюта в руках. Фото: Unsplush

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исследовала гендерный разрыв в оплате труда в мире. В итоге составила рейтинг из стран с наибольшей разницей в зарплатах женщин и мужчин.

Об этом сообщает издание Comments.ua.

Читайте также:

Гендерная разница в оплате труда в мире

Как отмечается, ОЭСР провела анализ своих 38 государств-членов, поддерживающих преданность демократии и экономическому развитию, относительно гендерной разницы в оплате труда.

Аналитики рассчитали гендерный разрыв в оплате труда как разницу между средним заработком мужчин и женщин за полный рабочий день, поделив на средний заработок мужчин за рабочий день.

Согласно отчету ОЭСР, лидирует по гендерному разрыву в оплате труда Южная Корея — разница в 31,2%. Эксперты объясняют это многолетней системой выслуг лет в этой стране. Такая система вознаграждает рабочих за выслугу лет, чем непропорционально отрицательна для женщин, поскольку те на время оставляют работу для воспитания детей.

Далее следует по разнице заработных плат мужчин и женщин Израиль. Там гендерный разрыв составляет 25,4%.

На третьем месте оказалась Латвия. Там гендерный разрыв в оплате труда составляет 24,9%.

Также в пятерку лидеров входят Япония (21,3%) и Кипр (20,08%).

По данным Государственной службы статистики, в Украине разница в оплате труда мужчин и женщин в 2023 году составила 18,6%. Показатель значительно выше, чем средний уровень среди 38 представителей ОЭСР, который составляет 11,6%.

Наименьшая гендерная разница в ОЭСР в Люксембурге — 0,4%, Бельгии — 1,1%, и Коста-Рике — 1,4%.

Источник: oecd.org

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году для украинцев до сих пор актуален выбор стран для временного проживания в связи с войной. В частности, в этом сложном вопросе важную роль играет уровень заработной платы.

Также мы писали, что в этом году большинство работающих в Польше украинцев получают ежемесячно не более 5 тысяч злотых (48,3 тыс. грн). Беженцам приходится ограничивать финансовые расходы.