Біженці в Нідерландах — для українців посилять вимоги у 2024 році

Українські біженці за кордоном. Фото: Reuters

У Нідерландах влада планує змінити правила для українських біженців. Зміни торкнуться працевлаштованих громадян, як проживають у безкоштовних муніципальних притулках.

Про це йдеться у матеріалі видання hilversumsnieuws.nl.

Читайте також:

Нові правила для українців Нідерландах

Як зазначає видання, працевлаштованих українських громадян мають намір зобов'язати оплачувати проживання у муніципальних притулках.

За словами держсекретаря у справах біженців Еріка ван дер Бурга, він виступив з ініціативою запровадження обов'язкових внесків від громадян України, які проживають у місцях прийому біженців та мають при цьому дохід.

В уряді вже тривають обговорення та напрацювання відповідних норм для муніципалітетів. Очікується, що їх можуть почати застосовувати до кінця 2024 року. Відомо, що невдовзі українці зможуть робити внески у муніципалітеті Гільверсюм, однак поки що виключно на добровільній основі.

Поки внески будуть добровільні, їх ніхто не буде перевіряти, тому не буде й наслідків за несплату. Переміщених осіб проінформують про відповідне рішення листом і нададуть можливість сплатити внесок, що відповідатиме їхньому бюджету.

"Ми хочемо ознайомити мешканців пунктів прийому з вартістю їхнього перебування та зберегти підтримку прийому українців", — йдеться у заяві посадовця.

Раніше у Нідерландах депутати парламенту від партії "Фермерсько-громадянський рух" виступили із пропозицією повертати українських біженців на батьківщину у відносно безпечні місця.

Також висунули ідею, щоб українці, які знайшли роботу в цій країні, сплачували оренду житла та медичне обслуговування.

Робота та грошова допомога для українців

Зараз у Нідерландах користуються захистом близько 100 тис. українських біженців. За інформацією національного статистичного агентства CBS, близько половини українців у Нідерландах мають роботу, більшість з них працюють у сфері торгівлі, транспорту та громадського харчування.

Доросли та дітям надають місячну допомогу, яка складається з:

допомоги на одяг та особисті витрати;

допомоги на харчування. Тим громадянам, які не отримують харчування в муніципальному центрі прийому, надають допомогу на їжу самостійно. Менші сім’ї отримують більше коштів на людину, ніж великі родини.

Добова допомога для біженців, які мають дохід від роботи або пільги не передбачена. Так, якщо біженець віком від 18 років влаштовується на оплачувану роботу, виплату добових припиняють для всіх членів родини.

На одного громадянина платять:

надбавку на одяг — 60,7 євро;

допомогу на харчування — 242,5 євро;

додаткову надбавку — 80,9 євро.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Швейцарії представили проєкт плану повернення українців, які мали там тимчасовий притулок, додому. Згідно з ним, на такі цілі пропонують надавати допомогу до 4 тис. євро.

Раніше ми писали, що 2024 році більшість українських громадян, які працюють у Польщі, отримують щомісяця не більше 5 тисяч злотих (48,3 тис. гривень). Біженцям доводиться обмежувати фінансові витрати.