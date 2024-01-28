Скільки можна заробити на роботі у Чехії у 2024 році

Жінка тримає чеський прапор. Фото: EPA/MARTIN DIVISEK

Українці, які отримали тимчасовий захист у Чехії, мають вільний доступ до ринку праці. На роботу у Чехії можуть претендувати українці, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення.

Новини.LIVE зібрали актуальні вакансії та зарплати у Чехії, які можуть зацікавити українських біженців.

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Українські біженці, що виїхали з України після повномасштабного вторгнення, мають вільний досту до ринку праці у Чехії. За великим рахунком, для цього потрібен лише штамп у паспорті про перетин кордону після 24 лютого 2022 року. Проте важливо, щоб у вас не було актуальної візи або посвідки на тимчасове проживання в іншій країні ЄС. Також Чехія не приймає українців, які вже отримували тимчасовий захист в іншій європейській країні.

Чехія — єдина європейська країна, яка не видає тимчасовий захист українцям, які після повномасштабного вторгнення більше як 2 тижні перебували в інших країнах ЄС. Або громадянин України має підтвердити, що не отримував захист в іншій країні, а перебував як турист чи відвідував рідних, маючи при цьому активну біометрію.

Фактично працювати зараз у Чехії мають можливість українці, які мають тимчасовий захист в цій країні. А також ті громадяни України, хто вперше після початку повномасштабного вторгнення приїхали з України в ЄС та вперше отримують тимчасовий захист саме у Чехії.

Скільки платять українським біженцям на роботі в Чехії

Роботу в Чехії знайшли чимало працездатних українців. Станом на кінець 2023 року кількість працюючих громадян України становила 117 тис людей. Наразі працювати в Чехії мають можливість українці з тимчасовим захистом в цій країні.

Провідними секторами є виробництво товарів масового попиту, автомобілебудування та логістика. Країна є своєрідним хабом між Західною та Східною Європою для великих логістичних операторів. У Чехії розташовані заводи, які займаються серійним виробництвом деталей для світових автогігантів.

Зарплата без знання мови і досвіду у 2023 році становила 25-35 тис. чеських крон на руки (1000-1400 євро, або 40-55 тис. грн). Додаткові кошти можна заробити за працю у вихідні або у нічні зміни, які за трудовим кодексом оплачуються вище. Роботодавці зазвичай забезпечують безкоштовним житлом, а також нерідко видають купони на харчування.

Проте з 1 січня 2024 року в Чехії зросла мінімальна зарплата, тому тепер українці у цій країні будуть отримувати ще більшу зарплату.

Яку роботу можна знайти у Чехії без знання мови

На порталі Work.ua ми знайшли декілька актуальних вакансій у Чехії без знання мови. Наприклад, щоб влаштуватися у цій країні автоелектриком та отримувати близько 75 тис гривень, не потрібно володіти чеською.

Вакансія автоелектрика у Чехії. Джерело: Work.ua

А якщо у вас є досвід роботи муляром, то можна влаштуватися на таку роботу та отримувати зарплату до 60 тис гривень. Для цієї роботи також не потрібно знати чеську мову.

Вакансія муляра у Чехії. Джерело: Work.ua

Також без знання мови у Чехії можна влаштуватися інженером виробничої лінії. За таку роботу платять до 68 тис гривень. У вакансії сказано, що ця робота неважка та підійде як чоловікам, так і жінкам.

Вакансія інженера виробничої лінії у Чехії. Джерело: Work.ua

А така популярна вакансія, як прибиральниця чи покоївка, у Чехії потребує знання мови. Тому якщо ви хотіли б влаштуватися на таку роботу, потрібно вивчити чеську. Зарплата за таку працю може сягати 90 тис. гривень.

Вакансія прибиральника у Чехії. Джерело: Prace.cz

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