Сколько можно заработать на работе в Чехии в 2024 году

Женщина держит чешский флаг. Фото: EPA/MARTIN DIVISEK

Украинцы, получившие временную защиту в Чехии, имеют свободный доступ к рынку труда. На работу в Чехии могут претендовать украинцы, уехавшие из Украины после полномасштабного вторжения.

Новости.LIVE собрали актуальные вакансии и зарплаты в Чехии, которые могут заинтересовать украинских беженцев.

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Украинские беженцы, выехавшие из Украины после полномасштабного вторжения, имеют свободный доступ к рынку труда в Чехии. По большому счету для этого необходим только штамп в паспорте о пересечении границы после 24 февраля 2022 года. Однако важно, чтобы у вас не было актуальной визы или вида на жительство в другой стране ЕС. Также Чехия не принимает украинцев, уже получавших временную защиту в другой европейской стране.

Чехия — единственная европейская страна, не выдающая временную защиту украинцам, которые после полномасштабного вторжения более 2 недель находились в других странах ЕС. Или гражданин Украины должен подтвердить, что не получал защиту в другой стране, а находился как турист или посещал родных, имея активную биометрию.

Фактически работать сейчас в Чехии имеют возможность украинцы, имеющие временную защиту в этой стране. А также те граждане Украины, которые впервые после начала полномасштабного вторжения приехали из Украины в ЕС и впервые получают временную защиту именно в Чехии.

Сколько платят украинским беженцам на работе в Чехии

Работу в Чехии нашли немало трудоспособных украинцев. По состоянию на конец 2023 года количество работающих граждан Украины составило 117 тыс. человек. Сейчас работать в Чехии есть возможность у украинцев с временной защитой в этой стране.

Ведущими секторами являются производство товаров массового спроса, автомобилестроение и логистика. Страна представляет собой своеобразный хаб между Западной и Восточной Европой для крупных логистических операторов. В Чехии расположены заводы, занимающиеся серийным производством деталей для мировых автогигантов.

Зарплата без знания языка и опыта в 2023 году составляла 25-35 тыс. чешских крон на руки (1000-1400 евро или 40-55 тыс. грн). Дополнительные средства можно заработать за труд в выходные или в ночные смены, которые по трудовому кодексу оплачиваются выше. Работодатели обычно снабжают бесплатным жильем, а также нередко выдают купоны на питание.

Однако с 1 января 2024 года в Чехии выросла минимальная зарплата, поэтому теперь украинцы в этой стране будут получать еще большую зарплату.

Какую работу можно найти в Чехии без знания языка

На портале Work.ua мы нашли несколько актуальных вакансий в Чехии без знания языка. Например, чтобы устроиться в этой стране автоэлектриком и получать около 75 тыс. гривен, не нужно владеть чешским.

Вакансия автоэлектрика в Чехии. Источник: Work.ua

А если у вас есть опыт работы каменщиком, то можно устроиться на такую работу и получать зарплату до 60 тыс. гривен. Для этой работы тоже не нужно знать чешский язык.

Вакансия каменщика в Чехии. Источник: Work.ua

Также без знания в Чехии можно устроиться инженером производственной линии. За такую работу платят до 68 тыс. гривен. В вакансии сказано, что эта работа несложная и подойдет как мужчинам, так и женщинам.

Вакансия инженера производственной линии в Чехии. Источник: Work.ua

А такая популярная вакансия, как уборщица или горничная, в Чехии нуждается в знании языка. Поэтому если вы хотели бы устроиться на такую работу, нужно выучить чешский язык. Зарплата за такой труд может достигать 90 тыс. гривен.

Вакансия уборщика в Чехии. Источник: Prace.cz

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