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Зарплаты и цены в 2024 году — в Минэкономики обновили прогноз

10 июля 2024 09:34
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты и инфляция в Украине — Минэкономики изменили прогноз на 2024 год
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Министерстве экономики пересмотрели прогноз по экономическому и социальному развитию страны. В частности, речь идет о динамике потребительских цен и заработных плат в 2024 году.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Как пояснили в Министерстве экономики, в процессе разработки прогноза учли уточнение статистической информации, появление новых данных, изменение предположений, заложенных в расчеты.

По расчетам, потребительские цены в среднем за год продолжат рост. Также повысится среднемесячная зарплата работников (брутто).

По итогам 2024 года прогнозируют:

  • уровень номинального объема ВВП — 7 484,7 млрд гривен;
  • уровень реального роста ВВП — на 3,5%;
  • индекс потребительских цен — 105,4% (в среднем к 2023 году), 107,9% (декабрь к декабрю прошлого года);
  • уровень среднемесячной зарплаты работников — 20 581 гривна, номинальной, скорректированной на индекс потребительских цен — 112,0% к прошлому году;
  • безработица населения в возрасте от 15 до 70 лет по методологии Международной организации труда — 18,2% к рабочей силе определенной возрастной группы;
  • экспорт товаров и услуг — 53 478 млн долларов, рост по сравнению с 2023 годом на 4,7%;
  • импорт товаров и услуг — 94 439 млн долларов, уровень роста против предыдущего года на 6,3%.

Ранее прогнозировали среднюю зарплату на уровне 21 809 гривен, однако рост реальной зарплаты на 8,5% из-за более высокой инфляции.

В прогнозе, утвержденном в прошлом году, прогнозировали среднегодовую инфляцию 8,5% и 9,7% на декабрь.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине более 80% граждан оценивают собственный уровень дохода недостаточным, чтобы считать достойным. При этом только четверти удалось несколько повысить объем заработка.

Также мы писали, что украинцы могут рассчитывать на повышение уровня своих зарплат в связи с тем, что с 2024 года работодатели обязаны индексировать их на уровень инфляции. Это предусмотрено ст. 39 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

Минэкономики зарплаты работа инфляция цены рынок труда

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