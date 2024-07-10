Зарплаты и инфляция в Украине — Минэкономики изменили прогноз на 2024 год

Зарплаты и цены в 2024 году — в Минэкономики обновили прогноз
В Министерстве экономики пересмотрели прогноз по экономическому и социальному развитию страны. В частности, речь идет о динамике потребительских цен и заработных плат в 2024 году.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
Новые ожидания по ценам и зарплатам в 2024 году
Как пояснили в Министерстве экономики, в процессе разработки прогноза учли уточнение статистической информации, появление новых данных, изменение предположений, заложенных в расчеты.
По расчетам, потребительские цены в среднем за год продолжат рост. Также повысится среднемесячная зарплата работников (брутто).
По итогам 2024 года прогнозируют:
- уровень номинального объема ВВП — 7 484,7 млрд гривен;
- уровень реального роста ВВП — на 3,5%;
- индекс потребительских цен — 105,4% (в среднем к 2023 году), 107,9% (декабрь к декабрю прошлого года);
- уровень среднемесячной зарплаты работников — 20 581 гривна, номинальной, скорректированной на индекс потребительских цен — 112,0% к прошлому году;
- безработица населения в возрасте от 15 до 70 лет по методологии Международной организации труда — 18,2% к рабочей силе определенной возрастной группы;
- экспорт товаров и услуг — 53 478 млн долларов, рост по сравнению с 2023 годом на 4,7%;
- импорт товаров и услуг — 94 439 млн долларов, уровень роста против предыдущего года на 6,3%.
Ранее прогнозировали среднюю зарплату на уровне 21 809 гривен, однако рост реальной зарплаты на 8,5% из-за более высокой инфляции.
В прогнозе, утвержденном в прошлом году, прогнозировали среднегодовую инфляцию 8,5% и 9,7% на декабрь.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине более 80% граждан оценивают собственный уровень дохода недостаточным, чтобы считать достойным. При этом только четверти удалось несколько повысить объем заработка.
Также мы писали, что украинцы могут рассчитывать на повышение уровня своих зарплат в связи с тем, что с 2024 года работодатели обязаны индексировать их на уровень инфляции. Это предусмотрено ст. 39 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".
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