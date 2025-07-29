Индексация зарплат в Украине — как изменятся доходы в августе

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В августе 2025 года в Украине работодатели должны индексировать заработную плату работников. Осовременивание выплат произойдет на основе индекса инфляции за июнь, равного 100,8%.

Право на проведение индексации зарплат предусмотрено нормами закона № 4059-IX "О Государственном бюджете-2025".

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Требования к индексации зарплаты в 2025 году

Проведение индексации зарплаты работников является социальной гарантией государства. В случае нарушения соответствующего требования — предусмотрены штрафы.

Согласно законодательству, индексация зарплаты происходит при условии превышения порогового значения индекса потребительских цен, исчисляемого нарастающим итогом. Согласно постановлению №1078 "Об утверждении Порядка проведения индексации денежных доходов населения", речь идет о пороге в 103%.

По рекомендации Министерства соцполитики, в этом году индексация заработной платы должна исчисляться, если позволяет показатель, с февраля 2025 года, а январь считается "базовым" месяцем. Тогда как в 2024 году базовым месяцем считался декабрь. Однако речь идет лишь о рекомендации ведомства.

Изменятся ли доходы украинцев в августе

Государственная служба статистики опубликовала индекс инфляции за июнь 2025 года на уровне 100,8%, то есть показатель не превысил порога индексации в 103%. Таким образом, в следующем месяце осовременивание доходов будет начисляться на величину прироста в 4,4%, то есть на такой же уровень, по которому проводили в июле.

Уровень индексации. Источник: kadrex.profpressa

Если заработная плата составляет 10 000 грн, то индексации подлежит та часть дохода, которая не превышает размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В августе показатель равен 3028 грн.

Сумму индексации определяют путем умножения дохода, подлежащего индексации, на величину прироста индекса потребительских цен, разделенного на 100.

То есть размер индексации дохода в августе составит около 133 грн (3028 × 4,4 ÷ 100).

Учитывая это, доход после индексации будет равен уже 10 133 грн (10 000 + 133).

Соответствующие начисления должны осуществлять работникам вместе с выплатой заработной платы.

Если работодатели не будут проводить соответствующую операцию, могут ждать штрафные санкции. Согласно нормам законодательства, размер штрафа составит 10 минимальных зарплат за каждого сотрудника, относительно которого не была осуществлена индексация.



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