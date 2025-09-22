Гетманцев вказав на серйозну проблему щодо підвищення зарплат лікарів — деталі

Лікарка з пацієнткою. Фото ілюстративне: Freepik

Уряд планує збільшити витрати на первинну та екстрену допомогу, що дозволить підвищити зарплати у цих сферах. При цьому стаціонарні заклади залишаються у вразливому становищі — справжнім викликом стане як закупівля ліків, так і виплата зарплат медикам.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нардеп нагадав, що після медреформи оплата праці медичного персоналу закладів охорони здоров’я залежить саме від надходжень коштів НСЗУ за договорами на медичні послуги. І часто керівники закладів, що розташовані у громадах з невеликим місцевим бюджетом, повинні балансувати між витратами на захищені статті, тобто зарплатою та закупівлею ліків, які фінансуються з одного "кошика".

Чому зарплати підвищать не усім медикам

Коли надходження від НСЗУ або місцевого бюджету не збільшуються пропорційно, вимушеним заходом стає обмеження фонду оплати праці (премії, надбавки, навіть ставки).

"І навіть за наявності галузевих "гарантій" МОЗ для окремих категорій медиків, наприклад, лікар не менше 20 тис. грн, а середній персонал — не менше 13,5 тис. грн, молодші медичні сестри та медсестри загальної практики так і залишалися "за бортом" значних надбавок. Якщо грошей не вистачає, зарплати можуть бути лише на рівні мінімальної", — наголосив Гетманцев.

Він також додав, що часто оплата праці молодшої медсестри й досі залежить від тарифної сітки або добрих намірів керівництва закладу та відстає від середньої зарплати в економіці мінімум на 40–50%. При цьому рівень навантаження на цей персонал колосальний, зокрема це:

прибирання приміщень;

контроль санітарного стану;

допомога пацієнтам у догляді;

транспортування хворих;

допомога медсестрам і лікарям тощо.

"Саме від них залежить чистота у закладах охорони здоров’я та догляд за пацієнтами. І якщо така робота оплачується на рівні 7-13 тисяч гривень після сплати податків, то що має мотивувати людей залишатись?", — зазначив голова фінкомітету.

Гетманцев наголосив, що у багатьох регіонах вже зараз гострий дефіцит медичних фахівців, а наступного року ситуація лише погіршиться.

Аби цьому запобігти, уряд мусить зробити якісний і реальний обрахунок вартості медичних послуг в Україні.

Раніше ми розповідали, що у проєкті Держбюджету-2026 прописано підвищення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги (до 35 тис. грн), а також медикам прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 року).

Також дізнавайтеся, на яку грошову допомогу можуть розраховувати молоді медики, які після інтернатури поїдуть працювати у сільській місцевості або в зонах, наближених до фронту.