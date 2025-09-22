Гетманцев указал на серьезную проблему по повышению зарплат врачей — детали

Врач с пациенткой. Фото иллюстративное: Freepik

Правительство планирует увеличить расходы на первичную и экстренную помощь, что позволит повысить зарплаты в этих сферах. При этом стационарные учреждения остаются в уязвимом положении — настоящим вызовом станет как закупка лекарств, так и выплата зарплат медикам.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Нардеп напомнил, что после медреформы оплата труда медицинского персонала учреждений здравоохранения зависит именно от поступлений средств НСЗУ по договорам на медицинские услуги. И часто руководители учреждений, расположенных в общинах с небольшим местным бюджетом, должны балансировать между расходами на защищенные статьи, то есть зарплатой и закупкой лекарств, которые финансируются из одной "корзины".

Почему зарплаты повысят не всем медикам

Когда поступления от НСЗУ или местного бюджета не увеличиваются пропорционально, вынужденной мерой становится ограничение фонда оплаты труда (премии, надбавки, даже ставки).

"И даже при наличии отраслевых "гарантий" Минздрава для отдельных категорий медиков, например, врач не менее 20 тыс. грн, а средний персонал — не менее 13,5 тыс. грн, младшие медицинские сестры и медсестры общей практики так и оставались "за бортом" значительных надбавок. Если денег не хватает, зарплаты могут быть только на уровне минимальной", — подчеркнул Гетманцев.

Он также добавил, что часто оплата труда младшей медсестры до сих пор зависит от тарифной сетки или добрых намерений руководства учреждения и отстает от средней зарплаты в экономике минимум на 40-50%. При этом уровень нагрузки на этот персонал колоссальный, в частности это:

уборка помещений;

контроль санитарного состояния;

помощь пациентам в уходе;

транспортировка больных;

помощь медсестрам и врачам и тому подобное.

"Именно от них зависит чистота в учреждениях здравоохранения и уход за пациентами. И если такая работа оплачивается на уровне 7-13 тысяч гривен после уплаты налогов, то что должно мотивировать людей оставаться?", — отметил глава финкомитета.

Гетманцев отметил, что во многих регионах уже сейчас острый дефицит медицинских специалистов, а в следующем году ситуация только ухудшится. Чтобы это предотвратить, правительство должно сделать качественный и реальный расчет стоимости медицинских услуг в Украине.

Ранее мы рассказывали, что в проекте Госбюджета-2026 прописано повышение зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи (до 35 тыс. грн), а также медикам прифронтовых регионов, благодаря увеличению финансирования программы медицинских гарантий до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн к 2025 году).

Также узнавайте, на какую денежную помощь могут рассчитывать молодые медики, которые после интернатуры поедут работать в сельской местности или в зонах, приближенных к фронту.