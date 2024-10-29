Робота у Польщі — кому з українців запропонують 4 тис. доларів

Жінка за кермом.Фото: bessarabiainform

У Польщі наступного року ринок праці надалі гостро потребуватиме працівників. Українським біженцям буде доступна робота із заробітною платою до 4 тис. доларів залежно від рівня кваліфікації.

Про це інформує Gremi Personal.

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Яку роботу та зарплату запропонують у Польщі

Польща потребуватиме працівників з кваліфікацією та без. Так, буде попит на професійних менеджерів — керівників з аналітичними здібностями у різних сферах, фахівців з продажів, фінансистів та бухгалтерів.

Від працівників вимагають знання польської мови. Вони можуть розраховувати на зарплату від 3,5 тис. — 4 тис. доларів (145 тис. — 166 тис. гривень).

"Найбільше цінуються фахівці з аналітичним мисленням, які можуть оперативно підлаштовуватися під умови ринку. Це люди, які не просто виконують роботу за шаблоном, але активно шукають нові рішення та підходи, аналізуючи дані і тенденції, що швидко змінюються. Вони дивляться на ситуацію в широкому контексті, розуміючи не лише поточні потреби ринку, але й прогнозуючи можливі зміни", — уточнили в Gremi Personal.

Водночас, біженцям без знання мови та кваліфікації запропонують роботу на складах одягу, аптечних і поліграфічних складах, на заводах з виробництва деталей.

У 2024 році українцям без знання мови пропонують роботу на логістичних складах, на виробництві підприємствах харчової і переробної промисловості, у машинобудівній галузі. Влітку було багато вакансій у сфері послуг та готельному бізнесі, однак для працевлаштування потрібне було знання польської бодай на базовому рівні.

Нині на ринку відчувається дефіцит працівників в агросфері та будівельному секторі. У сезонних працівниках потреба зросла на 20% за рік. Зараз таким робітникам без знання польської платять по 4-5 тис. злотих брутто (41 тис. — 51 тис. гривень).

У 2025 році будуть популярні професії, які за останні кілька років опанували жінки, а саме — оператор крана-навантажувача. Зарплата становитиме 1,1 тис. — 1,4 тис. доларів (від 45 тис. до 58 тис. гривень).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Польщі ввели нові правила перетину кордону для українських дітей з тимчасовим прихистком. Тому важливо слідкувати за статусом PESEL UKR, щоб уникнути проблем з перетином кордону.

Раніше ми повідомляли, що в Польщі змінилися правила надання соціальних виплат для українських біженців. Йдеться про нарахування на дітей від 12 до 35 місяців життя.