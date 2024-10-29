Работа в Польше — кому из украинцев предложат 4 тыс. долларов

Женщина за рулем. Фото: bessarabiainform

В Польше в следующем году рынок труда в дальнейшем будет остро нуждаться в работниках. Украинским беженцам будет доступна работа с заработной платой до 4 тыс. долларов в зависимости от уровня квалификации.

Об этом информирует Gremi Personal.

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Какую работу и зарплату предложат в Польше

Польша будет нуждаться в работниках с квалификацией и без. Так, будет спрос на профессиональных менеджеров — руководителей с аналитическими способностями в разных сферах, специалистов по продажам, финансистов и бухгалтеров.

От работников требуют знания польского языка. Они могут рассчитывать на зарплату от 3,5 тыс. — 4 тыс. долларов (145 тыс. — 166 тыс. гривен).

"Больше всего ценятся специалисты с аналитическим мышлением, которые могут оперативно подстраиваться под условия рынка. Это люди, которые не просто выполняют работу по шаблону, но активно ищут новые решения и подходы, анализируя быстро меняющиеся данные и тенденции. Они смотрят на ситуацию в широком контексте, понимая не только текущие потребности рынка, но и прогнозируя возможные изменения", — уточнили в Gremi Personal.

В то же время, беженцам без знания языка и квалификации предложат работу на складах одежды, аптечных и полиграфических складах, на заводах по производству деталей.

В 2024 году украинцам без знания языка предлагают работу на логистических складах, на производстве предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, в машиностроительной отрасли. Летом было много вакансий в сфере услуг и гостиничном бизнесе, но для трудоустройства требовались знания польского хотя бы на базовом уровне.

В настоящее время на рынке ощущается дефицит работников в агросфере и строительном секторе. В сезонных работниках потребность выросла на 20% за год. Сейчас таким рабочим без знания польского платят по 4-5 тыс. злотых брутто (41 тыс. — 51 тыс. гривен).

В 2025 году будут популярны профессии, которые за последние несколько лет овладели женщины, а именно оператор крана-погрузчика. Зарплата будет составлять 1,1 тыс. — 1,4 тыс. долларов (от 45 тыс. до 58 тыс. гривен).

Что еще стоит знать

Напомним, в Польше ввели новые правила пересечения границы для украинских детей с временным убежищем. Поэтому важно следить за статусом PESEL UKR во избежание проблем с пересечением границы.

Ранее мы сообщали, что в Польше изменились правила предоставления социальных выплат для украинских беженцев. Речь идет о начислении на детей от 12 до 35 месяцев жизни.