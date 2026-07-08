Зарплати бюджетників в Україні: чи осучаснять суми у липні

Працівники в офісі, гроші у гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні законом "Про Державний бюджет-2026" передбачена можливість перегляду заробітної плати працівників бюджетної сфери за рахунок індексації, що залежить від рівня індексу інфляції. Відомо, чи зміняться суми бюджетників у липні цього року.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Державної служби статистики України.

Які діють правила перегляду оплати праці в Україні

Держстат оприлюднив індекс інфляції за травень поточного року, від якого залежить можливість індексації зарплати працівників бюджетних установ у липні 2026 року. Показник становить 100,9%.

Згідно з правилами, обчислення індексу споживчих цін для перегляду сум доходів громадян здійснюється наростаючим підсумком, починаючи з січня цього року, що приймається за 1 чи 100%.

Водночас, сума індексації, що сформувалась наприкінці 2025 року, на початку цього року не нараховується. Така вимога прописана щодо індексації зарплат у ст. 41 закону № 4695-IX "Про Держбюджет". Також за даними Мінсоцполітики, вимоги щодо індексації є аналогічними до минулорічних.

З огляду на це, січень став базовим для бюджетного сектору, незалежно від місяця попереднього перегляду посадового окладу.

Чи зміняться зарплати бюджетників в липні

Можливість індексації заробітної плати може виникнути лише тоді, коли величина індексу споживчих цін наростаючим підсумком зможе перевищити поріг індексації у 103%.

При цьому доходи працівників індексуються у рамках прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто сума зарплатні, яка підлягатиме осучасненню буде обмежена цим показником. У 2026 році розмір прожиткового мінімуму становить 3 328 грн.

З огляду на підрахунки, вперше можливість індексації зарплати від базового січня виникла у червні цього року, оскільки приріст індексу споживчих цін наростаючим підсумком з урахуванням індексу інфляції у квітні перевищив поріг індексації: 1,01 (лютий) х 1,017 (березень) х 1,014 (квітень) х 100 = 104,2 % > 103%.

Завдяки цьому у червні доходи бюджетників індексували на коефіцієнт 4,2%. Сума осучаснення зарплати, враховуючи повну зайнятість та повністю відпрацьований час (місяць), становила 139 грн (3 328 грн х 4,2%).

Оскільки індекс інфляції за травень, оприлюднений Держстатом (100,9%) не перевищив поріг індексації у 103%, у липні для працівників бюджетної сфери збережуться попередні коефіцієнт та розмір індексації — 4,2% та 139 грн (3 328 грн х 4,2 %).

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