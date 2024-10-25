Средняя зарплата агрономов — как изменились выплаты

Работник лесного хозяйства. Фото: УНІАН

В Украине в 2024 году зарплаты агрономов несколько выросли по сравнению с аналогичными периодами в прошлом году. Однако данные о средней заработной плате агрономов на разных платформах по трудоустройству могут существенно отличаться.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Сколько зарабатывают агрономы

В Украине зарплата агронома варьируется в зависимости от уровня квалификации и региона. Однако аграрный сектор предлагает одни из самых высоких зарплат в стране, согласно данным Work.ua.

Средняя зарплата агронома составляет около 25 000 гривен, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта медианная зарплата была рассчитана на основе 78 вакансий, опубликованных на платформе Work.ua.

Важно подчеркнуть, что за последние несколько лет зарплаты в Украине выросли в 2,5-3 раза. Главные агрономы могут получать до 80 тысяч гривен в месяц.

Однако на платформе Jooble информация о средней зарплате агронома существенно отличается: она составляет всего 13 976 гривен в месяц.

Кто из аграриев получает самые высокие зарплаты

По состоянию на май 2024 года в аграрном секторе самые большие зарплаты получали следующие специалисты:

Сотрудники лесных хозяйств: средняя заработная плата составляет 33 тысячи гривен.

средняя заработная плата составляет 33 тысячи гривен. Комбайнеры: зарабатывают в среднем 31 тысячу гривен.

зарабатывают в среднем 31 тысячу гривен. Трактористы: средняя зарплата – 27 тысяч гривен.

средняя зарплата – 27 тысяч гривен. Собиратели ягод, грибов или урожая: получают примерно 25,2 тысяч гривен.

получают примерно 25,2 тысяч гривен. Агрономы: их средняя зарплата составляет около 24,7 тысяч гривен.

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