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Зарплаты аграриев в Украине — кто зарабатывает больше всего

25 октября 2024 14:06
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Средняя зарплата агрономов — как изменились выплаты
Работник лесного хозяйства. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине в 2024 году зарплаты агрономов несколько выросли по сравнению с аналогичными периодами в прошлом году. Однако данные о средней заработной плате агрономов на разных платформах по трудоустройству могут существенно отличаться.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Сколько зарабатывают агрономы

В Украине зарплата агронома варьируется в зависимости от уровня квалификации и региона. Однако аграрный сектор предлагает одни из самых высоких зарплат в стране, согласно данным Work.ua.

Средняя зарплата агронома составляет около 25 000 гривен, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта медианная зарплата была рассчитана на основе 78 вакансий, опубликованных на платформе Work.ua.

Важно подчеркнуть, что за последние несколько лет зарплаты в Украине выросли в 2,5-3 раза. Главные агрономы могут получать до 80 тысяч гривен в месяц.

Однако на платформе Jooble информация о средней зарплате агронома существенно отличается: она составляет всего 13 976 гривен в месяц.

Кто из аграриев получает самые высокие зарплаты

По состоянию на май 2024 года в аграрном секторе самые большие зарплаты получали следующие специалисты:

  • Сотрудники лесных хозяйств: средняя заработная плата составляет 33 тысячи гривен.
  • Комбайнеры: зарабатывают в среднем 31 тысячу гривен.
  • Трактористы: средняя зарплата – 27 тысяч гривен.
  • Собиратели ягод, грибов или урожая: получают примерно 25,2 тысяч гривен.
  • Агрономы: их средняя зарплата составляет около 24,7 тысяч гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, во время военного положения инструкторы учебных центров ВСУ получают дополнительные выплаты. Известно также, какая сумма предусмотрена для этих вознаграждений.

Мы также писали, какие выплаты получают учителя в Украине. Система оплаты труда работников образования в Украине остается устаревшей, что приводит к низкому уровню заработных плат. Однако в 2024 году выплаты учителям повысили.

зарплаты выплаты аграрии деньги Work.ua

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14:29 Шмыгаль показал план борьбы с коррупцией и нарушениями в МСЭК

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

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