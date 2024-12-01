Учителя могут зарабатывать больше — как повысить доходы

Учительница в классе. Фото: УНІАН

Средняя зарплата учителей в Украине составляет около 15 тысяч гривен, а минимальная — около 9,5 тысяч гривен. Такая сумма не удовлетворяет педагогов, поэтому они часто ищут дополнительные источники дохода.

О том, как педагогам зарабатывать больше, рассказал один из лучших учителей мира 2023 года Артур Пройдаков в интервью 24 Канала.

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Дополнительный заработок учителей

Пройдаков отмечает, что к его опыту работы в государственной школе к дополнительным путям заработка для учителей относятся:

учительство;

репетиторство;

частные занятия.

"Думаю, что большинство педагогов в Украине имеет какую-то индивидуальную практику. Также важно приобщение к проектной деятельности. Есть много общественных организаций, благотворительных фондов, которые реализуют разнообразные образовательные проекты и просят педагогов приобщаться даже онлайн. Эти возможности есть, их нужно мониторить, искать, подписываться на разные образовательные страницы", — сказал педагог.

Пройдаков как учитель украинского языка и литературы принимает участие в бесплатных вебинарах НМТ-2025. Он готовит 25 вебинаров и проводит занятия для детей. Ученики не платят за это, но педагог получает официальное вознаграждение от платформы.

"Я, кстати, не ставил условия, что ученикам нужно идти на индивидуальные занятия, чтобы получить хорошую оценку. Кто хотел, добровольно приходил, потому что родители отправили улучшить оценку. Поэтому надеюсь, что учителя в школе работают качественно. А если учитель или учительница ставит условия, что обязательно нужно идти на репетиторство и платить условно 200 гривен в час, это уже печальная история", — сказал он.

По словам Пройдакова, для многих педагогов репетиторство является важным дополнительным заработком, стимулирующим оставаться в профессии, совершенствовать навыки и повышать профпригодность. В этом процессе также немаловажную роль играют социальные сети.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине зарплаты учителей могут изменяться в зависимости от нескольких факторов. Размер дохода определяется базовым окладом, стажем работы, наличием надбавок и доплат, а также уровнем квалификации педагогов.

Мы также писали, что с 1 января 2025 года все учителя средних школ будут получать ежемесячные доплаты к зарплате, независимо от их опыта и места работы. Для этого в государственном бюджете на 2025 год предусмотрено 12 миллиардов гривен.