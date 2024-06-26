Минфин опубликовал зарплаты чиновников — как изменились суммы в 2024 году

Украинские гривны. Фото: УНІАН

В мае средняя зарплата чиновников составила 50,9 тысячи гривен. Это значительно превышает показатель в январе 2024 года, когда она составляла 38,6 тысячи гривен.

Об этом говорится на портале Министерства финансов Украины.

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Кто получает самые большие зарплаты

Возглавляет рейтинг по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), где средний заработок работников составляет 89,7 тысячи гривен.

На второй позиции Антимонопольный комитет, где средняя зарплата составляет 88,3 тысячи гривен.

В Секретариате Национального трехстороннего социально-экономического совета платят 72,4 тысячи гривен.

Источник: Минфин

Что еще нужно знать

Напомним, украинские военнослужащие возмущены заработной платой руководства ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", которая превышает стотысячные выплаты бойцов на передовой. Только за время полномасштабной войны зарплата выросла вдвое.

Мы также писали, что руководство украинских государственных банковских учреждений получает заоблачные заработные платы во время войны. В частности, доход главы правления "ПриватБанка" достиг 1,1 млн гривен в мае 2024 года.