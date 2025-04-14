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Зарплата у 119 тис. грн — де в Україні платять такі гроші

14 квітня 2025 18:47
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Зарплати в Раді — якими будуть виплати у 2025 році
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Працівникам апарату Верховної Ради України (ВРУ) по-новому оплачуватимуть роботу. Новий принцип включає грейдову систему, тобто зарплата чиновників залежатиме від класифікації посад державної служби.

Відповідну постанову № 419 про "Деякі питання оплати праці державних службовців апарату органу законодавчої влади", ухвалив Кабінет міністрів. 

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Так, у документі затвердили схему посадових окладів за принципом грейдів — це зарплатний рівень, що базується на класифікації посад державної служби в розрізі сімей і рівнів посад державної служби.

Його визначають, враховуючи положення  статті 96 Кодексу законів про працю України. Для усіх грейдів існує різний посадовий оклад. Наприклад, найбільша зарплата у працівників апарату парламенту передбачена за першим грейдом — 119 тис. грн. Найменші виплати будуть у людей, яким встановлять грейд №12 — 29 184 грн. 

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Якими будуть зарплати в апараті Верховної Ради. Фото: скриншот

Загалом передбачені такі виплати: 

  • грейд 1 — рівень посадового окладу становить 119 465 грн;
  • грейд 4 — 70 689 грн;
  • грейд 5 — 67 155 грн;
  • грейд 6 — 63 797 грн;
  • грейд 7 — 54 500 грн;
  • грейд 8 — 54 376 грн;
  • грейд 9 — 51 787 грн;
  • грейд 10 — 49 321 грн;
  • грейд 11 — 37 939 грн;
  • грейд 12 — 29 184 грн.

В урядовій постанові також вказано, що рівні посад державної служби в апараті Верховної Ради визначатимуть на основі каталогу типових посад, який затвердить ВРУ. Але для оплати деяких посад застосовуватиметься єдиний принцип. Наприклад:

  • оклад заступників керівника апарату Верховної Ради буде на 5% нижче за посадовий оклад керівника апарату;
  • у перших заступників та заступників керівників структурних підрозділів, заступників керівників підрозділів —  на 4,5% менше за посадовий оклад відповідного керівника структурного підрозділу чи підрозділу.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року в Україні діє нова система оплати праці держслужбовців. Так, вони отримують гроші за класифікацією посад, яку провели торік.

Також ми писали, що середня зарплата у Києві у квітні становить понад 27 тис. грн. Рівень заробітної платні у столиці перевищує середній показник по країні. 

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