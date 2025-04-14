Зарплати в Раді — якими будуть виплати у 2025 році

Зарплата у 119 тис. грн — де в Україні платять такі гроші
Працівникам апарату Верховної Ради України (ВРУ) по-новому оплачуватимуть роботу. Новий принцип включає грейдову систему, тобто зарплата чиновників залежатиме від класифікації посад державної служби.
Відповідну постанову № 419 про "Деякі питання оплати праці державних службовців апарату органу законодавчої влади", ухвалив Кабінет міністрів.
Скільки тепер платитимуть у Верховній Раді
Так, у документі затвердили схему посадових окладів за принципом грейдів — це зарплатний рівень, що базується на класифікації посад державної служби в розрізі сімей і рівнів посад державної служби.
Його визначають, враховуючи положення статті 96 Кодексу законів про працю України. Для усіх грейдів існує різний посадовий оклад. Наприклад, найбільша зарплата у працівників апарату парламенту передбачена за першим грейдом — 119 тис. грн. Найменші виплати будуть у людей, яким встановлять грейд №12 — 29 184 грн.
Загалом передбачені такі виплати:
- грейд 1 — рівень посадового окладу становить 119 465 грн;
- грейд 4 — 70 689 грн;
- грейд 5 — 67 155 грн;
- грейд 6 — 63 797 грн;
- грейд 7 — 54 500 грн;
- грейд 8 — 54 376 грн;
- грейд 9 — 51 787 грн;
- грейд 10 — 49 321 грн;
- грейд 11 — 37 939 грн;
- грейд 12 — 29 184 грн.
В урядовій постанові також вказано, що рівні посад державної служби в апараті Верховної Ради визначатимуть на основі каталогу типових посад, який затвердить ВРУ. Але для оплати деяких посад застосовуватиметься єдиний принцип. Наприклад:
- оклад заступників керівника апарату Верховної Ради буде на 5% нижче за посадовий оклад керівника апарату;
- у перших заступників та заступників керівників структурних підрозділів, заступників керівників підрозділів — на 4,5% менше за посадовий оклад відповідного керівника структурного підрозділу чи підрозділу.
Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року в Україні діє нова система оплати праці держслужбовців. Так, вони отримують гроші за класифікацією посад, яку провели торік.
Також ми писали, що середня зарплата у Києві у квітні становить понад 27 тис. грн. Рівень заробітної платні у столиці перевищує середній показник по країні.
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