Зарплати в Раді — якими будуть виплати у 2025 році

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Працівникам апарату Верховної Ради України (ВРУ) по-новому оплачуватимуть роботу. Новий принцип включає грейдову систему, тобто зарплата чиновників залежатиме від класифікації посад державної служби.

Відповідну постанову № 419 про "Деякі питання оплати праці державних службовців апарату органу законодавчої влади", ухвалив Кабінет міністрів.

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Так, у документі затвердили схему посадових окладів за принципом грейдів — це зарплатний рівень, що базується на класифікації посад державної служби в розрізі сімей і рівнів посад державної служби.

Його визначають, враховуючи положення статті 96 Кодексу законів про працю України. Для усіх грейдів існує різний посадовий оклад. Наприклад, найбільша зарплата у працівників апарату парламенту передбачена за першим грейдом — 119 тис. грн. Найменші виплати будуть у людей, яким встановлять грейд №12 — 29 184 грн.

Якими будуть зарплати в апараті Верховної Ради. Фото: скриншот

Загалом передбачені такі виплати:

грейд 1 — рівень посадового окладу становить 119 465 грн;

грейд 4 — 70 689 грн;

грейд 5 — 67 155 грн;

грейд 6 — 63 797 грн;

грейд 7 — 54 500 грн;

грейд 8 — 54 376 грн;

грейд 9 — 51 787 грн;

грейд 10 — 49 321 грн;

грейд 11 — 37 939 грн;

грейд 12 — 29 184 грн.

В урядовій постанові також вказано, що рівні посад державної служби в апараті Верховної Ради визначатимуть на основі каталогу типових посад, який затвердить ВРУ. Але для оплати деяких посад застосовуватиметься єдиний принцип. Наприклад:

оклад заступників керівника апарату Верховної Ради буде на 5% нижче за посадовий оклад керівника апарату;

у перших заступників та заступників керівників структурних підрозділів, заступників керівників підрозділів — на 4,5% менше за посадовий оклад відповідного керівника структурного підрозділу чи підрозділу.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року в Україні діє нова система оплати праці держслужбовців. Так, вони отримують гроші за класифікацією посад, яку провели торік.

Також ми писали, що середня зарплата у Києві у квітні становить понад 27 тис. грн. Рівень заробітної платні у столиці перевищує середній показник по країні.