Зарплаты в Раде — какими будут выплаты в 2025 году

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Работникам аппарата Верховной Рады Украины (ВРУ) по-новому будут оплачивать работу. Новый принцип включает грейдовую систему, то есть зарплата чиновников будет зависеть от классификации должностей государственной службы.

Соответствующее постановление № 419 о "Некоторых вопросах оплаты труда государственных служащих аппарата органа законодательной власти", принял Кабинет министров.

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Так, в документе утвердили схему должностных окладов по принципу грейдов — это зарплатный уровень, основанный на классификации должностей государственной службы в разрезе уровней должностей государственной службы.

Его определяют, учитывая положения статьи 96 Кодекса законов о труде Украины. Для всех грейдов существует разный должностной оклад. Например, самая большая зарплата у работников аппарата парламента предусмотрена по первому грейду — 119 тыс. грн. Наименьшие выплаты будут у людей, которым установят грейд №12 — 29 184 грн.



Какими будут зарплаты в аппарате Верховной Рады Фото: скриншот

В целом предусмотрены следующие выплаты:

грейд 1 — уровень должностного оклада составляет 119 465 грн;

грейд 4 — 70 689 грн;

грейд 5 — 67 155 грн;

грейд 6 — 63 797 грн;

грейд 7 — 54 500 грн;

грейд 8 — 54 376 грн;

грейд 9 — 51 787 грн;

грейд 10 — 49 321 грн;

грейд 11 — 37 939 грн;

грейд 12 — 29 184 грн.

В правительственном постановлении также указано, что уровни должностей государственной службы в аппарате Верховной Рады будут определять на основе каталога типовых должностей, который утвердит ВРУ. Но для оплаты некоторых должностей будет применяться единый принцип. Например:

оклад заместителей руководителя аппарата Верховной Рады будет на 5% ниже должностного оклада руководителя аппарата;

у первых заместителей и заместителей руководителей структурных подразделений, заместителей руководителей подразделений - на 4,5% меньше должностного оклада соответствующего руководителя структурного подразделения или подразделения.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Украине действует новая система оплаты труда госслужащих. Так, они получают деньги по классификации должностей, которую провели в прошлом году.

Также мы писали, что средняя зарплата в Киеве в апреле составляет более 27 тыс. грн. Уровень заработной платы в столице превышает средний показатель по стране.