Зарплата на чужу картку: про які нюанси попередили у податковій

Гроші в руках, людина тримає банківську картку біля банкомата. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

В Україні закони не забороняють, щоб роботодавці виплачували зарплату не напряму своєму працівнику, а на реквізити іншої людини. Це актуально, якщо працівник не може отримувати гроші готівкою, бо працює віддалено або не оформив банківську картку.

Як пояснили у Державній податковій службі, законодавство передбачає, що у такому разі ПДФО та військовий збір повторно не стягуються, передає Новини.LIVE.

Як оформити виплату зарплати на карту іншої людини

за договором доручення (ч. 1 ст. 1000 ЦКУ) одна сторона зобов’язується вчиняти юридичні дії від імені та за рахунок іншої сторони;

дії повіреного мають бути правомірними, конкретними та здійсненними (ч. 1 ст. 1003 ЦКУ);

повірений зобов’язаний негайно передати довірителю все одержане у зв’язку з виконанням доручення (ст. 1006 ЦКУ).

Отже людина, яка фактично отримує кошти, має повноваження повіреного і не набуває права власності на ці гроші. При цьому довіреність на отримання зарплати може посвідчити посадова особа підприємства, де працює довіритель, або за місцем його проживання.

Довіреність та заява працівника

Різниця між довіреністю та заявою працівника полягає у тому, що:

при наявності довіреності роботодавець може видавати зарплату іншій людині;

ящо ж просто заява від працівника — це питання потребує додаткового правового врегулювання.

Сплата ПДФО і військового збору

У держструктурі зауважують, що повторне оподаткува у разі виплати зарплати іншій людині за довіреністю, не застосовується.

"Заробітна плата залишається доходом виключно працівника, з яким укладено трудовий договір. Щодо довіреної особи, то вона не набуває доходу у розумінні Податкового кодексу, оскільки діє в межах договору доручення та зобов’язана передати отримані кошти довірителю", — наголошують податківці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що українці у липні 2026 року отримуватимуть мінімальну зарплату (МЗП) у розмірі 8 647 гривень (52 грн за годину). Це гарантована сума для кожного громадянина, який працює офіційно.

Цікаво, шо раніше у Верховній Раді був законопроєкт №15224-5, яким запропонували підвищити МЗП з 1 липня до 11 183 гривень. Та згодом документ зняли з розгляду.

Як повідомляли Новини.LIVE, деякі працівники почали отримувати середню зарплату у розмірі понад 70 000 гривень. Такі виплати зумовлені нестачею вузькопрофільних фахівців. Роботодавці зацікавлюють людей підвищеною оплатою праці. На деяких підприємствах суми у 2026 році зросли від 15% до 56% проти аналогічного періоду 2025.

Ще Новини.LIVE писали, що особи з інвалідністю усе частіше отримують запрошення на роботу з гідною оплатою. Так, на найбільші зарплати можуть розраховувати штукатури. Вони гарантовано отримують 80 000 гривень.