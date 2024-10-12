Сколько можно заработать в Тик Токе — выплаты за просмотры и прямые эфиры

Приложение Tik Tok. Фото: Bloomberg

Пользователи, создающие контент на платформе TikTok, могут зарабатывать деньги за свои видео. Монетизация также доступна для прямых эфиров и публикуемой в этой социальной сети музыки.

Об этом рассказали в OMG agency.

Читайте также:

Сколько и как можно заработать в TikTok

Согласно информации, TikTok выплачивает своим авторам от 0,02 до 0,04 долларов за тысячу просмотров. То есть за 500 000 просмотров можно получить около 15 долларов. Размер выплат зависит также от региона, где проживает создатель контента.

Для увеличения финансовых поступлений от TikTok пользователи могут проводить прямые эфиры, доступные авторам с по крайней мере 1 тысячей подписчиков. Во время эфиров можно зарабатывать средства через:

подарки, присылаемые зрителями;

продажа товаров во время эфира;

рекламную интеграцию, включая нативную рекламу.

Когда пользователь выходит в прямой эфир, ему дарят виртуальные подарки с помощью монет. Эти подарки конвертируются в монеты на счету TikTok, которые можно вывести, например, на PayPal. Минимальная сумма для вывода составляет 50 долларов, а максимальная — 1000 долларов в день. К примеру, если у вас на балансе 5000 долларов, вы сможете выводить по 1000 долларов ежедневно.

В TikTok также можно зарабатывать через награды, предоставляемые платформой, или за продвижение определенных брендов. Звукозаписывающие компании платят пользователям TikTok за использование конкретных треков в их видео, чтобы сделать песни вирусными.

Благодаря программе TikTok PlaylistPush можно заработать до 250 долларов за видео, но точная сумма будет зависеть от количества просмотров. Чтобы присоединиться к программе, нужно подать заявку в качестве пользователя TikTok.

Что еще стоит знать

Напомним, украинская блогерша Юлия Верба раскрыла детали своих доходов и капитала. Ее ежемесячный заработок может достигать 45 тысяч долларов и больше в зависимости от количества рекламных публикаций. По крайней мере, два рекламных поста в день гарантируют ей такой доход.

Мы также писали, что сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok обогнал крупнейшие государственные банки Китая и стал самым дорогим брендом КНР. За год стоимость бренда соцсети увеличилась на 28%.