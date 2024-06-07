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Доходи блогерів — скільки заробляє Юлія Верба в місяць

7 червня 2024 13:56
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Скільки заробляє блогерка Верба в місяць та куди вкладає гроші — деталі
Українська блогерка Юлія Верба. Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українська блогерка Юлія Верба розкрила деталі своїх доходів та капіталу. Її щомісячний заробіток може досягати 45 тисяч доларів і більше, залежно від кількості рекламних публікацій. Принаймні дві рекламні пости на день гарантують їй такий дохід.

Про це Верба розповіла в інтерв'ю Василю Тимошенку.

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Куди вкладає гроші Юлія Верба

Блогерка намагається вигідно вкладати свої кошти. Зокрема, вона володіє трьома квартирами загальною вартістю 370 тисяч доларів, а також має два автомобілі.

"У мене є три трикімнатні квартири з ремонтом, дві машини. Вартість квартир різна: одна — 70 тисяч, друга — 80 тисяч, третя — 220 тисяч доларів, вона в елітному районі. Капітал — 370 тисяч доларів. Але я не можу взяти ці гроші, ними користуватися, вони вкладені в нерухомість. Вартість машин: 200 тисяч — одна, а друга — 50-45 тисяч доларів", — розповіла вона.

Верба також зберігає кошти у криптовалюті, проте сума там не велика — близько 20 тисяч доларів.

"У мене в криптовалюті 20 тисяч доларів, якщо десь за кордоном знадобляться гроші, щоб в обміннику вивести", — сказала дівчина.

Окрім цього, Юлія полюбляє вкладати в ювелірні вироби. Хоча надзвичайно дорогих прикрас у неї немає, вона має каблучку від Bvlgari та годинник Rolex.

"Я витрачаю гроші на ювелірку. Я придбала собі колечко Bvlgari, годинник Rolex. Це найдорожче, що в мене є. Ще сумка Hermes. Це виходить на 65 тисяч доларів. Це все за сім років безперервної праці", — додала блогерка.

Що ще варто знати

Нагадаємо, британсько-американський блогер, колишній професійний кікбоксер Ендрю Тейт готовий інвестувати в біткоїн 100 мільйонів доларів. Від фіатної валюти Тейт має намір відмовитися.

Ми також писали, що канал американського блогера-філантропа Джеймса Дональдсона, також відомого за творчим псевдонімом Mr.Beast, став найпопулярнішим на YouTube. Він має понад 268 млн фоловерів. 

криптовалюта
Юлія Верба
доходи
блогери
нерухомість
коштовності
квартири
гроші

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