Сколько стоит ячмень — какая цена на агрокультуру в марте

Банкноты гривны номиналом в 1 тысячу. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Торгово-закупочная активность на украинском аграрном рынке постепенно снижается в конце марта. Это касается, в частности, фуражного ячменя.

Об этом пишет издание АПК-Информ.

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Отмечается, что компании, которые хотят уже сейчас пополнить сырьевую базу, продолжают повышать цены спроса. В то же время предложения по продаже культуры сейчас находятся на крайне низком уровне.

Более активно предлагали ячмень сельхозпроизводители, которые нуждаются в финансировании для посевной кампании. Спрос со стороны трейдеров оставался довольно высоким, что также оказывало поддержку ценам.

По данным издания, цены спроса на фуражный ячмень колеблются от 9,3 тыс. грн до 10,2 тыс. грн за тонну.

Цены на ячмень в последние дни марта — детали

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, в период с 19 по 27 марта средние цены на ячмень постоянно менялись. Так, самый низкий ценовой показатель на внутреннем рынке фиксировали 19 числа — 9 233 грн за тонну.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: средние цены на ячмень в Украине

Зато самая высокая цена была с 22 марта — 9 307 грн за тонну. По состоянию на 27 марта стоимость ячменя на внутреннем рынке зерна держится на этом же уровне.

Ранее мы рассказывали о подорожании в Украине фуражной пшеницы. С 16 по 25 марта культура прибавила в цене 178 грн.

Также напомним, что Украина в период с июля по январь 2024/2025 маркетингового года заработала на экспорте зерновых 11 млрд долл. Известно, какие агрокультуры чаще всего поставлялись за границу.