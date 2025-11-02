Відео
Заповіт за кордоном — як передати спадщину й не їхати в Україну

Дата публікації: 2 листопада 2025 06:30
Оновлено: 23:17
Оформити спадщину за кордоном у 2025 році — як усе зробити правильно
Людина підписує документи. Фото: Unsplash

Деяким українцям, які через повномасштабну війну з Росією виїхали за кордон, зараз доводиться розв’язувати різноманітні юридичні проблеми. Наприклад — щодо того, як правильно складати заповіт.

Найскладніші процедури стосуються реєстрації документа, йдеться на сайті VisitUkraine.

Як правильно оформити заповіт

Найперше, що потрібно вирішити — чи будете ви засвідчувати заповіт у консульстві України за українським законодавством або в іноземного нотаріуса за законодавством країни перебування. Також важливо зібрати усі необхідні документи: 

  • паспорт; 
  • ідентифікаційний код; 
  • детальну інформацію про людей, яким ви заповідаєте майно.

Потрібно знайти установу, в якій допоможуть скласти та засвідчать документ. Ними можуть бути консульство або ж офіс нотаріуса. Заповіт потрібно зареєструвати у Спадковому реєстрі України (у разі "іноземного" оформлення не обов'язкова, але бажана процедура). 

Якщо життєві обставини зміняться і ви вирішите робити новий заповіт чи захочете скасувати попередній — заяву теж потрібно засвідчити та зареєструвати. 

Оформлення заповіт у консульстві чи у нотаріуса за кордоном

У консульських установах України заповіт посвідчує консул відповідно до українського законодавства. Дані про заповіт, його зміни або скасування потрапляють до Спадкового реєстру через Міністерство закордонних справ України (МЗС). 

Іноземні нотаріуси працюють за іншим принципом: вони пишуть документ за законодавством країни, у які перебуває заповідач.  Чинність заповіту визначається правом тієї держави, де спадкодавець проживав на момент складання або смерті. 

Якщо заповідач захоче, дані про цей заповіт можуть внести до Спадкового реєстру України. Однак це робитиме вже не МЗС, а Міністерство юстиції. 

Основні вимоги до заповіту за кордоном 

Заповіт має відповідати базовим юридичним нормам України, а складати його можуть усі дієздатні громадяни, яким вже виповнилося 18 років.

Заповіт має бути виключно в письмовій формі. При цьому обов'язково вказується дата і місце складання. Заповідач особисто підписує документ, та якщо не може цього зробити фізично — заповіт може підписати інша людина, але лише в присутності нотаріуса або уповноваженої особи. 

Після смерті заповідача відкривається спадщина – у спадкоємців є пів року, щоб її прийняти. Спадкоємці, які живуть за кордоном, можуть звернутися в українське консульство або до нотаріуса за місцем свого перебування та оформити документи про прийняття спадщини. В Україні переоформити ці документи можна у місцевого нотаріуса. 

Раніше ми розповідали, як в Україні оформити свідоцтво на дитину, яка народилася за кордоном. Документи, видані іншою країною, визнаються дійсними лише після виконання важливої процедури. Дізнавайтесь також, скільки коштує оформити спадщину у 2025 році. 

документи війна в Україні заповіт виїзд за кордон заява
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
