Оформить наследство за границей в 2025 году — как все сделать правильно

Человек подписывает документы. Фото: Unsplash

Некоторым украинцам, которые из-за полномасштабной войны с Россией выехали за границу, сейчас приходится решать различные юридические проблемы. Например — относительно того, как правильно составлять завещание.

Самые сложные процедуры касаются регистрации документа, говорится на сайте VisitUkraine.

Реклама

Читайте также:

Как правильно оформить завещание

Первое, что нужно решить — будете ли вы удостоверять завещание в консульстве Украины по украинскому законодательству или у иностранного нотариуса по законодательству страны пребывания. Также важно собрать все необходимые документы:

паспорт;

идентификационный код;

подробную информацию о людях, которым вы завещаете имущество.

Нужно найти учреждение, в котором помогут составить и заверят документ. Ими могут быть консульство или же офис нотариуса. Завещание нужно зарегистрировать в Наследственном реестре Украины (в случае "иностранного" оформления не обязательная, но желательная процедура).

Если жизненные обстоятельства изменятся и вы решите делать новое завещание или захотите отменить предыдущее — заявление тоже нужно заверить и зарегистрировать.

Оформление завещания в консульстве или у нотариуса за рубежом

В консульских учреждениях Украины завещание удостоверяет консул в соответствии с украинским законодательством. Данные о завещании, его изменениях или отмене попадают в Наследственный реестр через Министерство иностранных дел Украины (МИД).

Иностранные нотариусы работают по другому принципу: они пишут документ по законодательству страны, в которой находится завещатель. Действие завещания определяется правом того государства, где наследодатель проживал на момент составления или смерти.

Если завещатель захочет, данные об этом завещании могут внести в Наследственный реестр Украины. Однако это будет делать уже не МИД, а Министерство юстиции.

Основные требования к завещанию за рубежом

Завещание должно соответствовать базовым юридическим нормам Украины, а составлять его могут все дееспособные граждане, которым уже исполнилось 18 лет.

Завещание должно быть исключительно в письменной форме. При этом обязательно указывается дата и место составления. Завещатель лично подписывает документ, и если не может этого сделать физически — завещание может подписать другой человек, но только в присутствии нотариуса или уполномоченного лица.

После смерти завещателя открывается наследство — у наследников есть полгода, чтобы его принять. Наследники, которые живут за границей, могут обратиться в украинское консульство или к нотариусу по месту своего пребывания и оформить документы о принятии наследства. В Украине переоформить эти документы можно у местного нотариуса.

Ранее мы рассказывали, как в Украине оформить свидетельство на ребенка, который родился за границей. Документы, выданные другой страной, признаются действительными только после выполнения важной процедуры. Узнавайте также, сколько стоит оформить наследство в 2025 году.