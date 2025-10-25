Реєстрація документів оформлених за кордоном в Україні — як зробити усе правильно

Свідоцтво про народження дитини. Фото: УНІАН

Громадяни України, які залишаються на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або виїхали за кордон, можуть офіційно реєструвати документи про народження дитини, шлюб або смерть, які відповідатимуть українському законодавству.

Про це написав у своєму Telegram-каналі Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зареєструвати довідку про народження, шлюб і смерть на тимчасово окупованих територіях

За словами омбудсмена, якщо дитина народилася на ТОТ, цей факт потрібно встановлювати через суд. Процедура є спрощеною:

Як отримати документи про народження, смерть чи шлюб в окупації. Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

заяву подають батьки родичі, опікуни, піклувальники чи інші законні представники — до будь-якого місцевого суду України без прив’язки до місця проживання;

суд терміново розглядає таку справу;

копія рішення потрапляє до Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС), де народження дитини реєструють офіційно.

При цьому заявникам не потрібно платити судовий збір — це суттєво спрощує процес.

Аналогічна процедура діє і для реєстрації шлюбу, укладеного на ТОТ: коли суд ухвалює рішення, його офіційно вносять в реєстр через ДРАЦС.

За таким же порядком встановлюється і факт смерті, якщо це сталося на окупованій території: від членів сім’ї померлого, його представників або зацікавлених осіб потрібна заява.

Як зареєструвати народження, шлюб і смерть за кордоном

Документи, які видають іноземні органи, в Україні визнають офіційними, якщо пройти одну із двох процедур:

легалізація;

апостилювання, якщо інше не визначено міжнародними угодами.

Як отримати документи про народження, смерть чи шлюб за кордоном. Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Омбудсмен підкреслив, що повторно реєструвати такі акти в Україні не потрібно, якщо документи належним чином оформлені відповідно до вимог міжнародного права.

Раніше стало відомо, що в паспортах-книжечках заборонили дублювання інформації російською мовою. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Також ми писали, як довго громадянам в Україні можна жити без прописки.